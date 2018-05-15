Песков рассказал о месте проведения первой встречи Путина с новым Кабмином

Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что первая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с новым кабинетом министров с большой долей вероятности пройдет в Москве.

«Первая встреча (президента РФ — ред.) с большой долей вероятности пройдет в Москве, но когда точно — это будет, естественно, позже пятницы», — отметил представитель Кремля.

«Скорее всего, да», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, пройдет ли эта встреча до Петербургского международного экономического форума.