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Песков рассказал о месте проведения первой встречи Путина с новым Кабмином
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    Песков рассказал о месте проведения первой встречи Путина с новым Кабмином

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    Песков рассказал о месте проведения первой встречи Путина с новым Кабмином

    Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что первая встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с новым кабинетом министров с большой долей вероятности пройдет в Москве.

    «Первая встреча (президента РФ — ред.) с большой долей вероятности пройдет в Москве, но когда точно — это будет, естественно, позже пятницы», — отметил представитель Кремля. 

    «Скорее всего, да», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, пройдет ли эта встреча до Петербургского международного экономического форума.

    Пресс-секретарь добавил, что на следующей неделе у Путина очень плотный график.

    Напомним, как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев передал президенту России Владимиру Путину проект указа с предложениями по структуре российского правительства.

    Автор: Тимур Румянцев
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