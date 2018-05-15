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Москва и Париж выступили за скорейший запуск переговорного процесса по Сирии
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    Москва и Париж выступили за скорейший запуск переговорного процесса по Сирии

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    Москва и Париж выступили за скорейший запуск переговорного процесса по Сирии

    Сочи, 15 мая. Россия и Франция выступают за скорейших запуск переговорного процесса по Сирии на основе резолюции 2254 Совбеза ООН, сообщили в МИД РФ по итогам переговоров заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и директора кабинета министра Европы и иностранных дел Франции Эммануэля Бонна.

    «В ходе встречи, в которой также приняла участие Посол Франции в Москве С.Берман, был сделан акцент на комплекс вопросов урегулирования сирийского кризиса, включая проблематику гуманитарного содействия населению Сирии», — заявили в МИД РФ.

    Стороны также подчеркнули приверженность суверенитету, территориальной целостности и единству Сирии.
     

    Автор: Катерина Михайлиди
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