Медведев предложил Путину передать руководство зарубежными торгпредставами РФ Минпромторгу

Сочи, 15 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил российскому лидеру Владимиру Путину снять с Минэкономразвития полномочия по руководству зарубежными торговыми представительствами РФ и передать их Минпромторгу.

Вечером во вторник президент и премьер провели встречу, в ходе которой обсуждается структура нового российского правительства.