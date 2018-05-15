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Медведев предложил Путину передать руководство зарубежными торгпредставами РФ Минпромторгу
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    Медведев предложил Путину передать руководство зарубежными торгпредставами РФ Минпромторгу

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    Медведев предложил Путину передать руководство зарубежными торгпредставами РФ Минпромторгу

    Сочи, 15 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил российскому лидеру Владимиру Путину снять с Минэкономразвития полномочия по руководству зарубежными торговыми представительствами РФ и передать их Минпромторгу.

    Вечером во вторник президент и премьер провели встречу, в ходе которой обсуждается структура нового российского правительства.

    «Немаловажной является идея, связанная с переносом работы торговых представительств, которые сейчас находятся в системе Минэкономразвития, в структуру Министерства промышленности», — заявил Медведев.

    Автор: Катерина Михайлиди
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