Медведев предложил Путину передать руководство зарубежными торгпредставами РФ Минпромторгу
Сочи, 15 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил российскому лидеру Владимиру Путину снять с Минэкономразвития полномочия по руководству зарубежными торговыми представительствами РФ и передать их Минпромторгу.
Вечером во вторник президент и премьер провели встречу, в ходе которой обсуждается структура нового российского правительства.
«Немаловажной является идея, связанная с переносом работы торговых представительств, которые сейчас находятся в системе Минэкономразвития, в структуру Министерства промышленности», — заявил Медведев.