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Медведев встретится с Путиным до встречи президента с Меркель – Песков
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    Медведев встретится с Путиным до встречи президента с Меркель – Песков

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    Медведев встретится с Путиным до встречи президента с Меркель – ПесковСочи, 15 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев  вернется в эту пятницу и еще до встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель встретится с президентом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Дмитрий Анатольевич вернется сюда (в Сочи, прим. ФАН) и до Меркель встретится с президентом. Будут объявлены имена, это будет, наверное, такая длительная встреча, будет объёмный материал. Сразу после этого начнется общение с Меркель», – сказал Песков.

    Как сообщалось ранее, Медведев заявил, что представит Путину кандидатуры на должности министров в эту пятницу.

    Встреча Путина и Меркель пройдет в Сочи 18 мая. В ходе нее главы России и Германии обсудят иранскую сделку, сирийское урегулирование, а также украинский кризис.

    Автор: Антон Зарубин
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