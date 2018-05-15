Медведев встретится с Путиным до встречи президента с Меркель – Песков

Сочи, 15 мая. Премьер-министр России Дмитрий Медведев вернется в эту пятницу и еще до встречи президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель встретится с президентом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Дмитрий Анатольевич вернется сюда (в Сочи, прим. ФАН) и до Меркель встретится с президентом. Будут объявлены имена, это будет, наверное, такая длительная встреча, будет объёмный материал. Сразу после этого начнется общение с Меркель», – сказал Песков.

Как сообщалось ранее, Медведев заявил, что представит Путину кандидатуры на должности министров в эту пятницу.

Встреча Путина и Меркель пройдет в Сочи 18 мая. В ходе нее главы России и Германии обсудят иранскую сделку, сирийское урегулирование, а также украинский кризис.