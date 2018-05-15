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Путин подписал указ, по которому в новый Кабмин будут входить 10 вице-премьеров
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    Путин подписал указ, по которому в новый Кабмин будут входить 10 вице-премьеров

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    Путин подписал указ, по которому в новый Кабмин будут входить 10 вице-премьеров

    Москва, 15 мая. Новый кабинет министров Российской Федерации будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства. Соответствующий указ во вторник подписал президент России Владимир Путин.

    Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, указом установлено, что глава Кабина имеет десять заместителей, в том числе заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе,  первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов РФ. 

    Напомним, ранее сообщалось, что президент России уже сегодня подпишет указ по структуре федерального правительства, предоставленный ему премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 

    Автор: Тимур Румянцев
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