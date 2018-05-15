Путин подписал указ, по которому в новый Кабмин будут входить 10 вице-премьеров

Москва, 15 мая. Новый кабинет министров Российской Федерации будет представлен десятью вице-премьерами, включая первого заместителя председателя правительства. Соответствующий указ во вторник подписал президент России Владимир Путин.

Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, указом установлено, что глава Кабина имеет десять заместителей, в том числе заместителя председателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, первого заместителя председателя правительства Российской Федерации — министра финансов РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что президент России уже сегодня подпишет указ по структуре федерального правительства, предоставленный ему премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.