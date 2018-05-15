ЧМ по хоккею 2018: групповой этап, где смотреть матч Россия — Швеция, плей-офф, состав сборной
Во вторник, 15 мая, завершается групповой этап Чемпионата мира по хоккею 2018. В группе А Россия встречается с действующим чемпионом Швецией — им предстоит разыграть между собой первое место. Для выхода в плей-офф с первого места России нужна победа с любым счетом.
Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2018
Это 82-й Чемпионат мира по хоккею, который проводится Международной федерацией хоккея на льду (IIHF). Впервые чемпионат принимает Дания — игры проходят в Копенгагене и в Хернинге с 4 по 20 мая.
В чемпионате принимают участие 16 национальных сборных — 14 команд, сохранивших место в высшем дивизионе по итогам ЧМ 2017, и две команды, поднявшиеся из первого дивизиона — это Австрия и Южная Корея.
На групповом этапе команды разделены на две группы. Матчи группы А (Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия, Франция и Австрия) проходят в Копенгагене на Royal Arena. Матчи группы В (Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания и Южная Корея) проводятся в Хернинге на стадионе Jyske Bank Boxen.
В ходе группового этапа каждая команда проводит по семь матчей — с каждым соперником из своей группы. Команды, занявшие последние места в группах, отправляются из высшего в первый дивизион. Команды, занявшие на групповом этапе с первого по четвертое место, выходят в четвертьфинал плей-офф.
Турнирная таблица Чемпионата мира 2018 на 15 мая
Группа А
|
Номер
|
Сборная
|
Игры
|
Очки
|
1
|
Швеция
|
6
|
17
|
2
|
Россия
|
6
|
16
|
3
|
Чехия
|
7
|
15
|
4
|
Швейцария
|
7
|
12
|
5
|
Словакия
|
7
|
11
|
6
|
Франция
|
7
|
6
|
7
|
Австрия
|
7
|
4
|
8
|
Белоруссия
|
7
|
0
Группа Б
|
Номер
|
Сборная
|
Игры
|
Очки
|
1
|
Финляндия
|
7
|
16
|
2
|
США
|
7
|
16
|
3
|
Канада
|
7
|
15
|
4
|
Дания
|
6
|
11
|
5
|
Латвия
|
6
|
10
|
6
|
Германия
|
7
|
7
|
7
|
Норвегия
|
7
|
6
|
8
|
Южная Корея
|
7
|
0
Результаты матчей 15 мая, где смотреть игру сборной России
Швейцария — Франция 5:1 (2:0, 1:0, 2:1);
Финляндия — США 6:2 (2:0, 1:0, 3:2);
Белоруссия — Словакия 4:7 (0:2, 2:0, 2:5);
Канада — Германия 3:0 (1:0, 1:0, 1:0);
Россия — Швеция — начало в 21.15 (прямая трансляция на Первом канале);
Латвия — Дания — начало в 21.15 (прямая трансляция на «Матч ТВ»).
Плей-офф ЧМ по хоккею 2018
Четвертьфиналы плей-офф состоятся в четверг, 17 мая. Начало матчей в 17.15 и в 21.15.
Полуфиналы пройдут в субботу, 19 мая. Начало матчей в 16.15 и в 20.15.
Матч за третье место состоится в воскресенье, 20 мая, начало в 16.45.
Финал также состоится в воскресенье, 20 мая, начало в 21.15.
Состав российской команды
Вратари
|
Номер
|
Фамилия, имя
|
Возраст
|
Клуб
|
83
|
Кошечкин Василий
|
35
|
Металлург Мг
|
31
|
Сорокин Илья
|
22
|
ЦСКА
|
30
|
Шестеркин Игорь
|
22
|
СКА
Защитники
|
51
|
Береглазов Алексей
|
24
|
Металлург Мг
|
4
|
Гавриков Владислав
|
22
|
СКА
|
22
|
Зайцев Никита
|
26
|
Торонто
|
55
|
Киселевич Богдан
|
28
|
ЦСКА
|
89
|
Нестеров Никита
|
25
|
ЦСКА
|
88
|
Трямкин Никита
|
23
|
Автомобилист
|
3
|
Хафизуллин Динар
|
29
|
СКА
|
74
|
Яковлев Егор
|
26
|
СКА
Нападающие
|
11
|
Андронов Сергей
|
28
|
ЦСКА
|
15
|
Анисимов Артем
|
29
|
Чикаго
|
21
|
Барабанов Александр
|
23
|
СКА
|
88
|
Бучневич Павел
|
23
|
Рейнджерс
|
28
|
Бывальцев Алексей
|
24
|
СКА
|
25
|
Григоренко Михаил
|
23
|
ЦСКА
|
97
|
Гусев Никита
|
25
|
СКА
|
63
|
Дадонов Евгений
|
29
|
Флорида
|
13
|
Дацюк Павел К
|
39
|
СКА
|
29
|
Каблуков Илья
|
30
|
СКА
|
7
|
Капризов Кирилл
|
21
|
ЦСКА
|
78
|
Мамин Максим
|
23
|
Флорида
|
66
|
Михеев Илья
|
23
|
Авангард
|
26
|
Сошников Никита
|
24
|
Сент-Луис
|
87
|
Шалунов Максим
|
25
|
ЦСКА
Средний возраст игроков российской сборной — 26 лет.