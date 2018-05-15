ЧМ по хоккею 2018: групповой этап, где смотреть матч Россия — Швеция, плей-офф, состав сборной

Во вторник, 15 мая, завершается групповой этап Чемпионата мира по хоккею 2018. В группе А Россия встречается с действующим чемпионом Швецией — им предстоит разыграть между собой первое место. Для выхода в плей-офф с первого места России нужна победа с любым счетом.

Чемпионат мира по хоккею с шайбой 2018

Это 82-й Чемпионат мира по хоккею, который проводится Международной федерацией хоккея на льду (IIHF). Впервые чемпионат принимает Дания — игры проходят в Копенгагене и в Хернинге с 4 по 20 мая.

В чемпионате принимают участие 16 национальных сборных — 14 команд, сохранивших место в высшем дивизионе по итогам ЧМ 2017, и две команды, поднявшиеся из первого дивизиона — это Австрия и Южная Корея.

На групповом этапе команды разделены на две группы. Матчи группы А (Россия, Швеция, Чехия, Швейцария, Белоруссия, Словакия, Франция и Австрия) проходят в Копенгагене на Royal Arena. Матчи группы В (Канада, Финляндия, США, Германия, Норвегия, Латвия, Дания и Южная Корея) проводятся в Хернинге на стадионе Jyske Bank Boxen.

В ходе группового этапа каждая команда проводит по семь матчей — с каждым соперником из своей группы. Команды, занявшие последние места в группах, отправляются из высшего в первый дивизион. Команды, занявшие на групповом этапе с первого по четвертое место, выходят в четвертьфинал плей-офф.

Турнирная таблица Чемпионата мира 2018 на 15 мая

Группа А

Номер Сборная Игры Очки 1 Швеция 6 17 2 Россия 6 16 3 Чехия 7 15 4 Швейцария 7 12 5 Словакия 7 11 6 Франция 7 6 7 Австрия 7 4 8 Белоруссия 7 0

Группа Б

Номер Сборная Игры Очки 1 Финляндия 7 16 2 США 7 16 3 Канада 7 15 4 Дания 6 11 5 Латвия 6 10 6 Германия 7 7 7 Норвегия 7 6 8 Южная Корея 7 0

Результаты матчей 15 мая, где смотреть игру сборной России

Швейцария — Франция 5:1 (2:0, 1:0, 2:1);

Финляндия — США 6:2 (2:0, 1:0, 3:2);

Белоруссия — Словакия 4:7 (0:2, 2:0, 2:5);

Канада — Германия 3:0 (1:0, 1:0, 1:0);

Россия — Швеция — начало в 21.15 (прямая трансляция на Первом канале);

Латвия — Дания — начало в 21.15 (прямая трансляция на «Матч ТВ»).

Плей-офф ЧМ по хоккею 2018

Четвертьфиналы плей-офф состоятся в четверг, 17 мая. Начало матчей в 17.15 и в 21.15.

Полуфиналы пройдут в субботу, 19 мая. Начало матчей в 16.15 и в 20.15.

Матч за третье место состоится в воскресенье, 20 мая, начало в 16.45.

Финал также состоится в воскресенье, 20 мая, начало в 21.15.

Состав российской команды

Вратари

Номер Фамилия, имя Возраст Клуб 83 Кошечкин Василий 35 Металлург Мг 31 Сорокин Илья 22 ЦСКА 30 Шестеркин Игорь 22 СКА

Защитники

51 Береглазов Алексей 24 Металлург Мг 4 Гавриков Владислав 22 СКА 22 Зайцев Никита 26 Торонто 55 Киселевич Богдан 28 ЦСКА 89 Нестеров Никита 25 ЦСКА 88 Трямкин Никита 23 Автомобилист 3 Хафизуллин Динар 29 СКА 74 Яковлев Егор 26 СКА

Нападающие

11 Андронов Сергей 28 ЦСКА 15 Анисимов Артем 29 Чикаго 21 Барабанов Александр 23 СКА 88 Бучневич Павел 23 Рейнджерс 28 Бывальцев Алексей 24 СКА 25 Григоренко Михаил 23 ЦСКА 97 Гусев Никита 25 СКА 63 Дадонов Евгений 29 Флорида 13 Дацюк Павел К 39 СКА 29 Каблуков Илья 30 СКА 7 Капризов Кирилл 21 ЦСКА 78 Мамин Максим 23 Флорида 66 Михеев Илья 23 Авангард 26 Сошников Никита 24 Сент-Луис 87 Шалунов Максим 25 ЦСКА

Средний возраст игроков российской сборной — 26 лет.