Сирия новости 16 мая 07.00: курды продолжают аресты мирных жителей; командир «Файлак ар-Рахман» похищен неизвестными в Идлибе

Сирия, 16 мая. Курды продолжают аресты мирных жителей; командир «Файлак ар-Рахман» похищен неизвестными в Идлибе; преступные действия коалиции США вновь привели к стихийным акциям протеста в Хасаке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: выбили ИГ1 из мечети «Аль-Кудс» на юге Дамаска.

«Исламское государство»2: используют снайперов против САА в Хаджар аль-Асваде.

«Демократические силы Сирии»: укрепляют свои опорные пункты на левом берегу Евфрата.

Международная коалиция: убила еще 8 жителей провинции Хасака.

«Джейш аль-Изза»: была атакована неизвестными в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Сирийские войска продолжают наступление на позиции боевиков «Исламского государства» в Южном Дамаске. Наиболее интенсивные бои наблюдаются в северной части пригорода Хаджар аль-Асвад, а также на юге района Ат-Тадамун.

Как пишет Teleagram-канал @smmsyria, САА удалось продвинуться с запада анклава и занять мечеть Аль-Кудс.

Продолжают приходить сообщения об использовании боевиками ИГ снайперов а районе Хаджар аль-Асвад, что несколько замедляет наступление сирийской армии и союзных формирований, пишет источник в Twitter (@watanisy). Кроме этого, боевики используют систему наблюдателей для обнаружения подразделений САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают при поддержке США развивать военную инфраструктуру на левом берегу Евфрата. Источник в Twitter (@DeirEzzor24) сообщает о ведущихся работах по оборудованию опорных пунктов в районах населенных пунктов Джнейне и Мешия. Данные объекты активно готовятся к ведению круговой обороны путем усиления заграждений.

Также в этом районе было замечено прибытие подкрепления численностью около 100 боевиков «Демократических сил Сирии», пишет источник в Twitter @WaelAlRussi.

Параллельно с этим продолжается операция коалиции США и курдских вооруженных формирований против боевиков «Исламского государства» в районе населенного пункта Багуз-Фокани. По данным, опубликованным на странице в Twitter @EuphratesPost, коалиция нанесла два авиаудара по позициям ИГ с помощью ударного беспилотника.

Провинция Идлиб

В провинции Идлиб продолжается выяснение отношений между конкурирующими вооруженными группировками. Неизвестные в масках из автомобиля обстреляли контрольно-пропускной пункт бандформирования «Джейш аль-Изза» в городе Хан-Шейхун, в результате чего был убит один боевик по имени Мохаммед Айман аль-Маарати и еще двое получили ранение. Об этом пишет Telegram-канал @smmsyria.

Кроме этого, в районе Хан-Шейхуна неизвестными был похищен заместитель командира «Файлак ар-Рахман» Хамза Казиз, пишет Telegram-канал @hasansofan.

По данным оппозиционного медиаресурса Emaan News Center, на окраине шиитского анклава на территории Фуа и Кефрая в ходе атаки боевика-смертника погиб боец Хезболлы.

Провинция Хасака

Деятельность курдских вооруженных формирований и военнослужащих коалиции на оккупированных территориях провинции Хасака продолжает вызывать возмущение среди местных жителей. Как пишет источник в Telegram @dierezzore5, так называемые силы безопасности курдского самоуправления арестовали 17-летнюю девушку Нариман Юсиф Калш, и 11-летнего ученика школы Махмуда Асаада в районе Аль-Хилалия города Камышлы по обвинению в попытке сорвать образ Абдуллы Оджалана.

По информации источника в Twitter (@sayed_ridha), в результате авиаудара коалиции по населенному пункту Хадж-эль-Хамад на юго-востоке провинции, погибло восемь мирных жителей. После удара, из-за которого пострадали дети, местным населением были организованы стихийные митинги против действий курдских вооруженных формирований и США с требованиями передать захваченную «Демократическими силами Сирии» территорию законному сирийскому правительству.

Это не первый подобный случай, произошедший за последний месяц в Хасаке. Ранее сообщалось о девяти погибших из-за удара по деревне Хидаж, среди которых были четыре ребенка и пять женщин. А в начале мая жертвами действий коалиции стали 25 человек в поселении Аль-Фадель.

1 Организация запрещена на территории РФ.

2 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)