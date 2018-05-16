Ограничения на время ЧМ-2018: учет в полиции, запретные зоны, лимит на акции

В связи со стартующим через месяц чемпионатом мира по футболу в России уже через десять дней примут усиленные меры безопасности. Они будут осуществляться в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Федеральное агентство новостей разобралось с теми ограничениями, которые касаются передвижения и пребывания в городах проведения ЧМ-2018.

Начнем с того, что президентский указ был подписан еще в мае 2017 года и, кроме главного турнира четырехлетия, касался и розыгрыша Кубка конфедераций — своеобразной генеральной репетиции первенства планеты, успешно прошедшей в нашей стране год назад.

Тогда меры касались четырех городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи, а на этот раз еще семи — Волгограда, Екатеринбурга, Калининграда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары и Саранска. Именно в этих мегаполисах, собственно говоря, и состоятся матчи ЧМ-2018.

Учет в полиции

На этот раз усиленные меры безопасности будут соблюдаться во всех 11 городах целых два месяца: с 25 мая и вплоть до 25 июля. Чемпионат мира пройдет, напомним, с 14 июня по 15 июля.

Одно из главных условий: все приезжающие в эти города будут обязаны встать на учет в одном из местных отделений полиции. Россиянам дается на это трехдневный после прибытия срок, иностранцам же — всего лишь сутки. Данное правило касается и тех, кто решил переехать в тот или иной населенный пункт из вышеуказанных на постоянной основе.

Уезжая, все гости будут обязаны, соответственно, сняться с учета.

Этим людям надлежит обратиться в территориальные органы Министерства внутренних дел РФ с составленным по установленной форме заявлением и предоставить необходимые документы.

При этом есть исключения, касающиеся временного нахождения или проживания людей в больницах, гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, туристических базах и иных местах временного пребывания и размещения. Информация об этих визитерах и так будет у полиции. Равно как и об обладателях билетов на игры, имеющих паспорта болельщиков.

Другое исключение затронет россиян, иностранных граждан и лиц без гражданства, которые являются участниками соревнований, а также представителей Международной федерации футбола, ее дочерних организаций, конфедераций и национальных ассоциаций, включенных в списки ФИФА.

Контролируемые и запретные зоны

Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности в период проведения ЧМ-2018 заранее определил перечень контролируемых зон и описал границы запретных зон.

Первые были установлены для того, чтобы организовать санкционированный доступ туда физических лиц и транспортных средств, досмотр которых (а также вещей) уполномочены проводить сотрудники правоохранительных органов.

Во вторые доступ будет по умолчанию запрещен. Те граждане, у которых не окажется служебной или производственной необходимости, в запретные зоны допущены не будут.

Границы контролируемых и запретных зон обозначат на определенной территории, различных зданиях, сооружениях и объектах специальными знаками и (или) надписями.

Ограничение уличных акций

Не менее важный момент связан и со случаями массового скопления людей, не имеющими никакого отношения к проведению чемпионата мира. Речь идет об уличных акциях: собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Таковые с 25 мая по 25 июля могут проводиться только в тех местах и по тем маршрутам, которые будут определяться органами власти 11 субъектов РФ. Аналогичные требования предъявляются к количеству участников и времени проведения подобных акций.

Согласовывать эти мероприятия по традиции придется с правоохранительными органами.