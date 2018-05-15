Ученые признали физический труд смертельно опасным для мужчин

Москва, 15 мая. Ученые провели исследование и пришли к выводу, что мужчины, занятые физическим трудом, умирают значительно раньше, чем тем, кто имеет низкую активность на работе. Об этом сообщает British Journal of Sports Medicine.

Международная группа исследователей изучила более 2,4 тысячи научных работ, которые посвящены связи между профессиональной физической активность и уровнем смерти. Исследование проводилось в период с 1960 по 2010 годов, в них принимали участие около 200 тысяч человек.

Как оказалось, тренировки идут на пользу только тем мужчинам, которые занимаются спортом в свободное от работы время, а вот систематическая физическая активность на работе, наоборот, увеличивает риск преждевременной смерти. Согласно данным, связанная с физическим трудом работа повышает риск преждевременной смерти у мужчин на 18 процентов.

Как сообщает «Утро.ру», для женщин физическая активность в рабочее время, наоборот, снижает риск преждевременной смерти.