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Путин согласился с предложениями Медведева по структуре нового правительства
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    Путин согласился с предложениями Медведева по структуре нового правительства

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    Путин согласился с предложениями Медведева по структуре нового правительстваСочи, 15 мая. Президент России Владимир Путин уже сегодня подпишет указ по структуре федерального правительства, предоставленный ему премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. Об этом российский президент сообщил на встрече с премьером.

    Путин также сообщил, что согласился с предложениями Медведева по структуре нового правительства РФ. Предложения Путину были переданы в ходе встречи в резиденции президента в Сочи.

    По словам российского лидера, он уже сегодня подпишет переданный ему Медведевым указ о новой структуре правительства РФ.

    «Я сегодня же его подпишу», – заявил Путин.

    Напомним, что кабинет министров России ушел в отставку после вступления Владимира Путина в должность президента РФ 7 мая этого года. Кандидатура Медведева  на должность премьера была утверждена Госдумой на следующий день.

     

    Автор: Антон Зарубин
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