Медведев предложил Путину вариант преобразования Минкомсвязи

Сочи, 15 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным предложил преобразовать Минкомсвязи в министерство цифрового развития.

Встреча главы государства и премьера, посвященная изменениям в структуре будущего российского правительства, началась в Сочи вечером 15 мая.

«Важным изменением, которое предлагается для рассмотрения, является преобразование министерства связи и информационных технологий в министерство цифрового развития для того, чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир», — сказал Медведев.

Он подчеркнул, что цифровая повестка дня является актуальной для России, о чем в послании Федеральному собранию и указе от 7 мая говорил Путин.