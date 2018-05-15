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Медведев предложил Путину вариант преобразования Минкомсвязи
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    Медведев предложил Путину вариант преобразования Минкомсвязи

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    Медведев предложил Путину вариант преобразования Минкомсвязи

    Сочи, 15 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом страны Владимиром Путиным предложил преобразовать Минкомсвязи в министерство цифрового развития.

    Встреча главы государства и премьера, посвященная изменениям в структуре будущего российского правительства, началась в Сочи вечером 15 мая.

    «Важным изменением, которое предлагается для рассмотрения, является преобразование министерства связи и информационных технологий в министерство цифрового развития для того, чтобы реализовать ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир», — сказал Медведев.

    Он подчеркнул, что цифровая повестка дня является актуальной для России, о чем в послании Федеральному собранию и указе от 7 мая говорил Путин.

    Автор: Катерина Михайлиди
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