Медведев рассказал, когда представит Путину кандидатуры на посты министров

Москва, 15 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, когда будет готов представить предложения по персоналиям в новом правительстве.

Так, глава Кабмина отметил, что представит кандидатуры на посты миинистров в пятницу, для чего приедет к президенту в Сочи.

Ранее Медведев передал Путину предложения по структуре правительства. Глава государства отметил, что представленный ему премьером указ о новой структуре федерального правительства он подпишет уже во вторник вечером.

Напомним, что согласно статье 112 Конституции Российской Федерации премьер-министр обязан предоставить президенту России предложения о структуре федеральных органов власти не позднее недельного срока после назначения председателя правительства.