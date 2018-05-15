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Медведев рассказал, когда представит Путину кандидатуры на посты министров
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    Медведев рассказал, когда представит Путину кандидатуры на посты министров

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    Медведев рассказал, когда представит Путину кандидатуры на посты министров

    Москва, 15 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, когда будет готов представить предложения по персоналиям в новом правительстве.

    Так, глава Кабмина отметил, что представит кандидатуры на посты миинистров в пятницу, для чего приедет к президенту в Сочи.

    Ранее Медведев передал Путину предложения по структуре правительства. Глава государства отметил, что представленный ему премьером указ о новой структуре федерального правительства он подпишет уже во вторник вечером.

    Напомним, что согласно статье 112 Конституции Российской Федерации премьер-министр обязан предоставить президенту России предложения о структуре федеральных органов власти не позднее недельного срока после назначения председателя правительства.

    Автор: Тимур Румянцев
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