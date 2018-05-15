Медведев передал Путину проект указа с предложениями по структуре правительства РФ

Сочи. 15 мая. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев передал президенту России Владимиру Путину проект указа с предложениями по структуре российского правительства.

Встреча Путина и Медведева проходит в резиденции главы российского государства в Сочи. Медведев заявил, что масштабной реструктуризации не предполагается.

После вступления Владимира Путина в должность президента 7 мая кабинет министров Российской Федерации ушел в отставку. На другой день кандидатура Медведева, предложенного на пост главы Кабмина Путиным, была утверждена Государственной думой.

Отметим, что согласно статье 112 Конституции РФ премьер-министр обязан предоставить президенту РФ предложения о структуре федеральных органов власти не позднее недельного срока после назначения председателя правительства.