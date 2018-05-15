Путин обсуждает структуру будущего правительства на встрече с Медведевым

Сочи, 15 мая. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе переговоров обсуждается структура будущего правительства РФ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Медведев намерены обсудить «конфигурацию кабинета». При этом он подчеркнул, что повестку встречи определят сами президент и премьер.

Также пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова рассказала, что премьер представит Путину предложения по структуре кабмина 15 мая.

Напомним, правительство РФ ушло в отставку после вступления в должность президента РФ Владимира Путина.