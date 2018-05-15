Меню
Россия
Путин обсуждает структуру будущего правительства на встрече с Медведевым
Россия
Медведев встретится с Путиным до встречи президента с Меркель – Песков
Следующая новость
Загрузка...

    Путин обсуждает структуру будущего правительства на встрече с Медведевым

    164

    Путин обсуждает структуру будущего правительства на встрече с Медведевым

    Сочи, 15 мая. Президент РФ Владимир Путин начал встречу с премьер-министром Дмитрием Медведевым. В ходе переговоров обсуждается структура будущего правительства РФ.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Медведев намерены обсудить «конфигурацию кабинета». При этом он подчеркнул, что повестку встречи определят сами президент и премьер.

    Также пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова рассказала, что премьер представит Путину предложения по структуре кабмина 15 мая.

    Напомним, правительство РФ ушло в отставку после вступления в должность президента РФ Владимира Путина.

    Автор: Катерина Михайлиди
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.