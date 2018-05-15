Названы самые бюджетные курорты России

Москва, 15 мая. Сотрудники туристического сервиса Tvil.ru составили список самых недорогих российских курортов. Рейтинг составлен на основе данных о бронировании жилья в частном секторе в летние месяцы.

Самым бюджетным вариантом является поездка в Евпаторию. Туристы, в основном, бронируют жилье на 14 дней. Стоимость аренды жилья будет составлять чуть больше двух тысяч рублей. В тройку лидеров попали Судак и Феодосия.

Чуть дороже обойдется аренда жилья для туристов, которые собираются ехать в Ейск, Анапу, Сочи. Стоимость жилья в Севастополе и Геленджике будет составлять 2,5 тысячи рублей, а в Алуште – 2560 рублей.

Самым дорогим местом отдыха в рейтинге считается Ялта. На этом курорте туристам придется потратить 2785 рублей в сутки за жилье, сообщает «Утро.ру».