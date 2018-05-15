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Названы сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»
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    Названы сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»

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    Названы сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2»

    Амстердам, 15 мая. Коммерческий директор Nord Stream 2 AG Рейнхард Онтид заявил, что в конце 2019 года — начале 2020 года будет введен в эксплуатацию газопровод «Северный поток — 2».

    «Работа газопровода начнется в конце 2019 — начале 2020 года», — отметил он, выступая на газовой конференции Flame.

    По словам Онтида, компания надеется получить оставшиеся разрешения в соответствии с графиком строительства в ближайшие месяцы.

    Ранее президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, к ходе которых были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией проекта «Северный поток – 2».

    Проект «Северный поток — 2» предполагает возведение двух ниток общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно. Разрешение на строительство газопровода ранее выдали Берлин и Хельсинки.

    Автор: Алексей Громов
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