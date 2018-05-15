Донбасс сегодня: танки в огороде, однорукий «жонглер» из ВСУ, «перемога» на костях

Донбасс, 15 мая. Разведка ДНР сообщает о готовности Киева возобновить активные боевые действия. Солдаты ведущих частей ВСУ бегут с передовой вместе с оружием. Украинские СМИ «на костях» киевских силовиков празднуют фейковую победу. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ВСУ приводят в высшую степень готовности

Разведке Донецкой народной республики стало известно о подготовке частей украинской армии, дислоцированных в районе Артемовска, в высшую боевую готовность. В оперативном командовании ДНР квалифицируют данную информацию как подготовку Киева к активизации боевых действий.

Индикаторами эскалации также служат и сообщения об участившихся случаях дезертирства, в частности — из расположения 54-ой отдельной механизированной бригады. Разведка дончан сообщает, что далеко не все украинские военнослужащие хотят воевать и погибать за киевский режим, поэтому бегут вместе с оружием.

Оперативная обстановка

Активизация обстрелов фиксируется на горловском направлении. Украинские силовики, видимо, не могут простить республиканским силам поражение под Горловкой. По этому району отрабатывает 122-мм артиллерия ВСУ и тяжелые минометы, притом что на донецком направлении зафиксированы лишь обстрелы из штатных вооружений боевых машин и бронетранспортеров, а также незначительное количество гранатометных атак.

В Луганской народной республике в минувшие сутки зафиксировано три обстрела с позиций украинских силовиков. Под огнем оказались населенные пункты Калиново и Пришиб. ВСУ задействовали при обстрелах 120-мм и 82-мм минометы, БМП и крупнокалиберные пулеметы.

Техника ВСУ у бабушки в огороде

Разведка Луганской народной республики сообщает, что жители подконтрольных украинским войскам территорий жалуются на размещение сил и средств ВСУ в приусадебных хозяйствах мирных жителей.

Сообщается о случае в районе поселка Золотое. Один из местных жителей потребовал от «защитников» убрать с участка военную технику, чтобы продолжить высадку овощей. На просьбу военнослужащие 14-ой бригады отреагировали своеобразно — проехались танком по уже высаженному картофелю.

В ВСУ появились «штатные жонглеры»

Разведка луганчан продолжает фиксировать и небоевые потери среди украинских бойцов. Курьезный случай произошел на железнодорожной станции Кондрашевка. Рядовой из состава 80-й десантно-штурмовой бригады решил продемонстрировать сослуживцам навыки жонглирования. Инцидент произошел во время разгрузки состава с боеприпасами. Рядовой не справился с трюком, произошла детонация гранаты, и «клоуну» оторвало руку.

«Перемога» ВСУ продолжается

Казалось бы, уже даже самые яркие киевские эксперты своим молчанием фактически признали провал ВСУ при попытке прорыва в Никитовский район под Горловкой. Инцидент был разобран на мельчайшие детали оперативным командованием ДНР. То, что украинские бойцы закрепились в тактически невыгодном дачном кооперативе Чигари между Дзержинском и Горловкой и понесли неоправданные потери, украинские СМИ до сих пор выдают за «перемогу», то есть победу.

Сегодня на лентах информационных агентств Украины появились новые аргументы «большой победы». Оказывается, по версии украинских СМИ, киевские силовики «выбили оккупантов» из поселка и «освободили» его.

Этот поселок с момента подписания минских соглашений в февраля 2015 года находился в «серой зоне» и не был занят никем. Люди, проживающие в нем, передвигались как в направлении территории, подконтрольной ДНР, так и в сторону подконтрольных ВСУ населенных пунктов. Кроме того, Чигари находятся в низине, и любой из сторон конфликта закрепляться там без дальнейшего продвижения просто опасно.

Более точным определением «акта освобождения» ВСУ населенного пункта, состоящего из двух улиц, является определение оккупации. Более того, сегодня от собственных источников в военной комендатуре Дзержинска корреспондент ФАН узнал, что «закрепившиеся» в поселке бойцы ВСУ обратились к своему командованию с просьбой вывести их из опасной зоны, но, к сожалению, «командиры-победители» ответили отказом.

А как же? Бремя победы нужно нести достойно, несмотря на неоправданные потери. Главное — дать аудитории украинских СМИ повод гордиться своими «защитниками».