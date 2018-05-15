Глава Росавтодора пробежал 19 километров по Крымскому мосту после приемки

Севастополь, 15 мая. Глава Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт заявил, что после приемки Крымского моста он пробежал по нему все 19 километров.

Старовойт напомнил, что специалисты, которые участвовали в приемке моста, прошли по мосту пешком все 19 километров, это заняло у них около четырех часов. Политик, в свою очередь, рассказал, что после парада Победы он прилетел в Крым, а на следующее утро, 10 мая, решил не пройтись по мосту, а пробежать.

«Пробежал мост за 1 час 44 минуты. Поэтому я ногами протопал и визуально осмотрел весь мост», — цитирует ТАСС главу Росавтодора.

Старовойт отметил, что для него 19 километров не является каким-то большим расстоянием, так как он по утрам бегает по 10-15 километров.

Напомним, во вторник, 15 мая, состоялась торжественная церемония открытия моста через Керченский пролив, в мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. В среду, 16 мая, откроется автомобильное движение по мосту.