Западные СМИ признались в страхе перед «русским «Фланкером»

Уже четыре десятилетия самолеты, классифицируемые НАТО как «Фланкер» (Flanker), считаются лучшими истребителями четвертого поколения в России, а также в двух самых густонаселенных странах мира — Китае и Индии. Большой двухмоторный истребитель, который является российским аналогом американского F-15 Eagle, обладает большой дальностью, высокой скоростью, внушительным запасом вооружения, передовой авионикой и превосходной маневренностью.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Фланкер»: русский самолет, породивший много версий и много страха» (Flanker: The Russian Jet That Spawned Many New Versions (And Lots of Dread), опубликованной 14 мая в издании The National Interest. Автор: Себастьян Роблин (Sebastien Roblin).

В этой статье мы разберем несколько наиболее важных моделей типа «Фланкер», расскажем, для чего и в каких странах они используются.

Су-27, по классификации НАТО Flanker A, B: советский ответ американскому F-15

В 1970-х годах Соединенные Штаты развернули свои первые самолеты четвертого поколения — F-14, F-15 и F-16. В конце 1960-х годов Советский Союз также приступил к разработке тяжелого истребителя дальнего радиуса действия, который, в отличие от перехватчиков того времени, мог бы противостоять маневренным самолетам противника.

Советский «ответ F-15» предназначался для сопровождения бомбардировщиков на дальние расстояния, а также для перехвата самолетов НАТО, прежде, чем они смогут проникнуть в советское воздушное пространство. Су-27 кроме того был сверхманевренным.

Однако после распада Советского Союза большую часть Су-27 России пришлось продать Китаю.

Сейчас на вооружении России остаются триста или четыреста Су-27, многие из которых модернизируются до новых моделей Су-27СМ 1-3 за счет новой авионики, радаров и ракетно-технического обеспечения для ракет дальнего радиуса действия. Военно-воздушные силы Анголы, Казахстана, Узбекистана, Вьетнама, Эфиопии, Эритреи и Монголии также до сих пор эксплуатируют Су-27.

Су-30МКК Flanker-G: китайский истребитель-бомбардировщик

Полезная нагрузка из обычных неуправляемых бомб и ракет на базовом Су-27 была весьма ограничена. Пекин же хотел получить ударный самолет, похожий на F-15E Strike Eagle, который мог одновременно использовать высокоточное управляемое оружие и вести воздушный бой. В середине 1990-х годов китайцы поручили российскому производителю КнААПО (Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение) создать новый Су-30МКК. Он был построен на базе двухместного учебно-боевого истребителя Су-27УБ (Flanker-C).

Китай приобрел семьдесят шесть Су-30МКК — двадцать четыре из которых были Су-30MK2, модификацией, оптимизированной для операций по срыву морских перевозок противника — а также выпустил свою модернизированную копию с радаром с АФАР, J-16 Red Eagle. Венесуэла, Вьетнам, Уганда и Индонезия также эксплуатируют Су-30МКК и МК2.

Су-30МКИ и Су-30СМ Flanker-H: передовой индийско-российский истребитель

В 1990-х годах Индия также проявила интерес к многоцелевому «Фланкеру», но индийские ВВС были даже более амбициозны — они хотели еще и улучшенные возможности ведения воздушного боя. Корпорация «Иркут» предложила проект самолета с технологией векторной тяги, впервые представленной на демонстрационном варианте Су-37.

Получившиеся в результате истребители Су-30МКИ отличаются передним горизонтальным оперением — это второй небольшой набор крыльев ближе к носу, которые обеспечивают улучшенную маневренность и управляемость ЛА на низких скоростях, хотя это несколько негативно сказывается на скорости и дальности полета.

В Индии насчитывается около 270 Су-27МКИ, которые, наряду с тридцатью шестью заказанными истребителями Дассо «Рафаль», являются самыми передовыми истребителями индийской армии. Они неоднократно вступали в тренировочный бой с американскими самолетами и часто выходили победителями.

Российские военные разработали для себя собственную версию Су-30СМ, оснащенную только российской авионикой. Более 100 из них сейчас находятся на вооружении ВВС России, двадцать — у военно-морской авиации, несколько из них воевали в Сирии. Алжир и Малайзия также эксплуатируют свои собственные модели Су-30 на базе МКИ, в то время как Су-30СМ находятся на вооружении Казахстана и Мьянмы, а также скоро поступят в Белоруссию.

Су-33: палубный Flanker-D

В 1980-х годах Москва начала строительство более крупных авианосцев с полетной палубой с трамплином, на которой можно было разместить «Фланкер», обозначенный сначала Су-27К, а затем как Су-33.

Для того чтобы взлетать и приземляться на тесную палубу, Су-33 имеет большие закрылки и плоскости управления, переднее горизонтальное оперение для создания подъемной силы и улучшения управления на низких скоростях, а также усиленные шасси, чтобы выдерживать удар при жесткой посадке.

Китаю удалось приобрести у Украины прототип Су-33 и создать собственный экземпляр с модернизированной авионикой, который назвали J-15 Flying Shark.

Су-34 Fullback: «Фланкер»-бомбардировщик

Россия все еще эксплуатирует сверхзвуковой двухместный легкий ударный бомбардировщик Су-24, предназначенный для проникновения в воздушное пространство противника на малой высоте, аналогичный отставному американскому F-111 Aardvark. Тем не менее, шансы Су-24 на выживание при столкновении с вражескими истребителями очень малы, поэтому уже в 1980-х инженеры в ОКБ Сухого начали проектировать более совершенный ЛА, который может выполнять роль бомбардировщика. Так появился Су-34, Fullback — по классификации НАТО.

Пока Россия закупила 114 Су-34 из 200 запланированных и использовала их в Сирии, при этом их лазерная система наведения «Платан» обеспечивает точность прицеливания, которой не хватает большинству российских истребителей. Алжир — единственная страна, которая тоже использует Су-34.

Су-35С Flanker E: «Фланкер» всех «Фланкеров»

В далеком 2003 году КнААПО начало разработку одноместного многофункционального «Фланкера». В результате появился Су-35С. Он оборудован турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41ФС, который обеспечивает самолету необычайную маневренность. Конструкторы также незначительно сократили эффективную поверхность рассеяния Су-35С до примерно одного-трех квадратных метров, увеличили число узлов подвески вооружения до четырнадцати и обеспечили совместимость с новейшими высокоточными боеприпасами и ракетами «воздух-воздух», такими как Р-77. Су-35С также может похвастаться комплексом радиоэлектронного противодействия «Хибины» и системой поиска и сопровождения цели с приемником инфракрасного излучения дальнего радиуса действия.

Су-35, похоже, имеет небольшое преимущество над F-15 с точки зрения боевой нагрузки, оборонительных мер и ближнего боя. Радар Су-35 «Ирбис» имеет очень большую дальность (до 400 км) и может сканировать пространство на предмет наземных и воздушных целей; однако его огромная мощность делает его довольно заметным для вражеских радаров.

Несмотря на дороговизну по сравнению с предыдущими российскими истребителями, Су-35 были приобретены Суданом и Индонезией. Китай также приобрел двадцать четыре Су-35, вероятно, для того, чтобы научиться делать такие же двигатели. Российские ВВС приобрели около семидесяти Су-35 из 100 заказанных и развернули несколько в Сирии.

Последняя версия «Фланкера» позволяет понять разницу между американской и российской доктриной воздушного боя. Американские военные считают, что скорость, малозаметность и дальность действия вооружения важнее маневренности. Россия же продолжает создавать высокоманевренные реактивные самолеты, полагая, что радиоэлектронная война снизит смертоносность ракет, работающих за пределами прямой видимости, и что наземные радары с низкой пропускной способностью помогут переправлять истребители четвертого поколения в диапазон малозаметных противников.