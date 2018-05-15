Глава Крыма назвал мост через Керченский пролив символом единства и свободы России

Симферополь, 15 мая. Открытие моста через Керченский пролив является событием, которое сопоставимо по своим масштабам и значению с самым выдающимися историческими победами и достижениями РФ. Об этом написал глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети Facebook.

Аксенов напомнил, что российский лидер Владимир Путин на следующий день после воссоединение Крыма с Россией поставил задачу спроектировать и построить два моста. И прошло всего четыре года, как автодорожную часть моста запустили. При этом открытие Крымского моста произошло раньше запланированного срока.

По мнению главы Крыма, введение в эксплуатацию моста через Керченский пролив «резко увеличит уровень инвестиционной привлекательности» полуострова, а также придаст новый импульс к экономическому развитию.

«Мост – это символ нашего единства и нашей свободы. А еще это наглядное свидетельство полного провала политики блокад и санкций. Сдержать развитие России и Крыма невозможно», — резюмировал политик.

Напомним, сегодня прошла торжественная церемония открытия Крымского моста, в которой принял участие президент России Владимир Путин. Уже 16 мая будет запущено автомобильное движение.