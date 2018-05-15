Дельфины придут, порядок наведут. Колонка Руслана Мармазова

«Представитель президента Украины в Крыму» — сегодня звучит так же естественно, как наместник Петра Порошенко на Сатурне и всех его кольцах. Но, представьте себе, такая должность в краю непуганых вышиванок имеется. Занимает ее некий гуманоид Борис Бабин. Сегодня он стал одним из главных поставщиков новостных поводов. И это при том, что событий, причем приличного калибра, день подарил изрядное количество. Умеет!

Леденящая кровь история

Этот Бабин сообщил публике информацию, сшибающую с ног и подмораживающую кровь. Оказалось, что боевые дельфины, оставшиеся в Крыму, не изменили украинской присяге и предпочли умереть, но не покориться российским войскам.

Не то что некоторые, с позволения сказать, бойцы украинской армии и флота, которые радостно перешли на сторону противника. Или остались под украинскими флагами, но теперь нахально требуют от Петра Порошенко невозможного, например, жилья.

Когда первая волна оторопи от этой соленой морской новости сошла, фантазия сразу стала генерировать продолжение сюжета. Скажем, как уместен сейчас будет хороший большой и высокохудожественный рассказ о том, как дельфины страдали в застенках аквариума, стойко держали голодовку четыре года после крымского референдума, но перенести факт ввода в эксплуатацию Керченского моста не смогли. Украинские дельфины-патриоты, они ведь такие!

Красавчик Гитлер

Или, например, можно поведать миру, что дельфины тупо не понимали русских команд. Правда, кто с ними в Крыму когда-нибудь по-русски разговаривал, верно? Только же по-украински.

Кстати, журналист Дмитрий Гордон, вполне вероятно, уже сейчас в своей раскованной манере готовит эпохальный материал о том, как не правы были советские дельфины. Не стали бы бодаться с Гитлером, ушли бы за Урал и отлично бы себя чувствовали. Ведь Гитлер — он же красавчик, милашка.

И, конечно, теперь невозможно обойтись без следующего сенсационного заявления Бабина о том, что патриотично настроенные украинские мыши Крыма покинули полуостров, перемахнули через Чонгар и уже обживаются в Херсонской области. «По заявлению лидера меджлиса1 крымско-мышиного сообщества, освободившиеся из-под гнета русской орды мыши будут бороться и дальше, никогда не сложат своих лапок и еще отомстят за братьев-дельфинов…»

Боденьки и Крымский мост

А чем худо переименование насквозь совковой Днепропетровской области в гордую и независимую Днепродельфинскую? Дельфинская Сечь! Проспекты и улицы Непокоренных дельфинов — это, по умолчанию, для всех городов и сел Украины.

Кстати, а вы в курсе, что украинский дельфин был любимой зверушкой Бандеры? Скоро узнаете. «Дельфин придет, порядок наведет». Между прочим, маг и чародей исторической науки и техники Владимир Вятрович уже близок к тому, чтобы найти в архиве убедительное подтверждение тому, что дивизия СС «Галичина» на самом деле называлась дивизией СС «Дельфин-Галичина». То есть декоммунизации не подлежит.

Просто-таки вижу скорбного Порошенко на трибуне ООН с замученным дельфином на руках. «Хайли лайкли», это происки Москвы. Чьи же еще? Новые санкции введут, как водится.

Кстати, о Порошенко. Он нынче торжественно и помпезно открыл фельдшерский пункт в селе Боденьки и рассказал, что Крымский мост понадобится России, чтобы отступать. На полном серьезе! Какой все-таки масштабный, выдающийся политический деятель, настоящий украинский дельфин нашего времени.

1 Организация запрещена на территории РФ.