Скончался основатель «новой журналистики» Том Вулф

Вашингтон, 15 мая. Американский писатель и основатель «новой журналистики» Том Вулф скончался в США в возрасте 87-ми лет. Об этом сообщило издание The New York Times.

Издание со ссылкой на слова литературного агента писателя сообщило, что Вулф умер в одной из больниц Нью-Йорка. Ранее сообщалось, что он был госпитализирован с инфекцией. На данный момент причины смерти американского писателя не называются.

Вулф является обладателем нескольких литературных премий. Он написал романы «Костры амбиций», «Мужчина в полный рост», «Я – Шарлотта Симмонс», «Голос крови».