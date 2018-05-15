Гражданская война Израиля. Колонка Олега Денежки

В Израиле обострение конфликта между израильтянами и палестинцами. Счет убитым палестинцам, участникам акции протеста против переноса посольства США в Иерусалим, идет на десятки, и это только официально. В реальности может идти речь о сотнях. Казалось, в этом ничего нового нет — нынешний, практически военный конфликт, длится уже более 70 лет. С того момента, когда Британия в 1947 году декларировала отказ от своего мандата в Палестине.

Собственно, и ранее, начиная с 1920-х годов, когда появились первые боевые еврейские организации, например, «Хагана» — ячейка рабочей партии «Ахдут ха-Авода», евреи вели активные боевые действия. Но вот ведь какая штука: боролись они не столько с арабами, а главным образом с англичанами. И чтобы понять, что собственно происходит на Ближнем Востоке, а нынешний конфликт в Израиле — это часть обшей большой войны, в том числе и войны в Сирии, — надо посмотреть на вопрос в ретроспективе. То есть — шире.

Итак, в том самом 1947 году британское правительство заявило о своем желании отказаться от мандата на Палестину. Интересный вопрос — почему? Нефть-то уже обнаружили, и британско-нидерландская компания Royal Dutch Shell уже пробурила первые нефтяные скважины в Персидском заливе. Однако британцы заявили, что неспособны найти приемлемое для арабов и евреев решение конфликта.

И вот, созданная незадолго до того Организация Объединенных Наций на второй сессии своей Генеральной Ассамблеи 29 ноября 1947 года приняла резолюцию № 181 — план раздела Палестины. Согласно этому плану, Иерусалим должен был стать международным городом (corpus separatum) под управлением ООН, чтобы не допустить конфликта по его статусу. В пределы Иерусалима также предполагалось ввести такие окрестные населенные пункты, как Шуфат, Эйн Карем и Вифлеем.

Ну и посольством в какой именно стране станет американское представительство в Иерусалиме? С таким же юридическим статусом можно было передвинуть его в Антарктиду. Это даже было бы определеннее. Антарктида — там одни пингвины.

А что такое Палестина? Это историческая область на Ближнем Востоке. Границы области примерно охватывают территорию современных сектора Газа, Израиля, Голанских высот, Западного берега реки Иордан, Иордании, части как Ливана, так и Сирии — от Сидона на побережье Средиземного моря до Дамаска в северной ее части и от Рафиаха до залива Акаба — на юге. Синайский полуостров, как правило, считается отдельной географической зоной, но тоже исторически входит в район Палестины.

Я один увидел тут полную географию военных конфликтов на Ближнем Востоке? Разумеется, не один. Нефть — это кровь современной экономики, а кровь — это то, что проливают за нефть. Проливают как воду. А началось все 15 мая 1948 года, когда Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен объявили войну евреям Палестины и напали на только что провозглашенный Израиль с целью создания в Палестине единого государственного образования, «где все жители будут равны перед законом».

И немалую роль в этом играло значение Храмовой горы. Дело в том, что на месте второго, разрушенного в I веке иерусалимского Храма на этой горе сейчас находится одна из трех мусульманских святынь — мечеть Аль-Акса. У иудеев осталась лишь часть Западной стены разрушенного храма, так называемая «Стена плача». Однако в реальности Израиль не оставляет попыток, в противоречие резолюции ООН, объявившей Храмовую гору культурной ценностью палестинского народа, полностью узурпировать контроль над ней.

Кто только не владел Храмовой горой и Иерусалимом. Согласно Танаху (иудейский вариант Священного писания), участок земли, где был впоследствии построен Иерусалимский храм, царь Давид купил у иевусея Аравны. В это время еврейский народ был изрядно разобщен, и все 12 его колен конфликтовали между собой. Поэтому деньги на покупку этого участка царь Давид собрал с каждого из колен Израиля, в надежде на то, что эта земля воссоединит еврейский народ.

Впоследствии, согласно легенде, Давид воздвиг жертвенник богу, а его сын и наследник престола Соломон построил первый Храм. Говоря народным языком: и понеслось. Народ действительно воссоединился и тут же начал воевать с соседями. Ханаанами, финикийцами, египтянами и прочими, прихватывая себе земли. Впрочем, это была обычная практика того времени. Так делали все: финикийцы, египтяне, ханааны и прочие.

А затем начался сущий ералаш. Палестина, то есть древнее израильское государство, основанное царем Давидом, было завоевано вавилонянами. И первый храм Соломона был разрушен Навуходоносором при подавлении восстания последнего царя Иудеи Седекии против Вавилона. Затем, после возвращения евреев в Иерусалим из вавилонского пленения в 538 году до н. э. на этом месте под руководством Зирубавеля бен-Шеалтиэля и первосвященника Йеошуа бен-Яхоцодака началось возведение второго Храма.

Затем были греки, римляне, византийцы, арабы. Их предводитель Халиф Омар лично посетил Иерусалим и молился на Храмовой горе в 687—691 годах над камнем основания, где до разрушения Храма находилась так называемая Святая святых. Затем туда пришли крестоносцы, сами не осознавая, что они тут делают. Потом святой город опять отвоевали арабы. Затем пришли турки-османы, тоже мусульмане, но тюрки, а не семиты.

А в ходе Первой мировой войны, когда геологи обнаружили первые признаки крупных нефтеносных слоев в районе Персидского залива, в этом регионе совершенно «случайно» обнаружились англичане. В 1918 году премьер-министр Великобритании Артур Бальфур издал документ, получивший впоследствии название Декларация Бальфура. Документ декларировал, что Британия «смотрит положительно на основание в Палестине национального дома для еврейского народа». И Палестина де-факто стала британской колонией. Удивительно, правда?

Веками семиты-арабы, принявшие ислам, и семиты-евреи, оставшиеся верными своей древней религии — иудаизму — жили на территории Палестины в мире и добрососедстве. По сути — это один народ. Более того, и вера евреев, и ислам, да и христианство, по сути своей — одна религия. Книга веры — Библия. Единственное различие, что евреи называют эту книгу Тора, а мусульмане знают ее в откровениях пророка Мухаммада книги Корана. Вот и все.

Какие тут могут быть противоречия? Это стоит крови? Нет. Это стоит нефти. Крови современной экономики.

То, что сделали американцы, решив перенести посольство в Иерусалим, — это прямое продолжение политики Лондона на дестабилизацию Ближнего Востока. Эта модель внешней политики, очень точно описывается украинской пословицей: «Не зьим, так понадкусываю».

В Государственном департаменте США отлично понимают, что их присутствие на Ближнем Востоке в ближайшее время будет значительно сокращено. А это прежде всего контроль нефтяного рынка, где США как минимум 50 последних лет занимали господствующее место. Конфликт арабов и израильтян являлся ключевым фактором этого влияния. Однако крохотному Израилю противостоит целый ряд арабских государств: Египет, Алжир, Марокко, Ливан, Оман, Катар и Судан, Арабские Эмираты. И конечно же Сирия с Ираном.

Часть из них США удалось купить. А что делать с остальными? Правильно: подорвать государственность и поддерживать в полуживом состоянии. Что США и делают, будучи верными британской внешнеполитической традиции.

Ну и вишенка на торт: народ Израиля был разобщен в ходе вавилонского пленения. Царь Персии Кир, сломивший могущество Вавилона, в 573 году до нашей эры разрешил иудеям возвратиться на свою землю и построить новый Храм в Иерусалиме. Если кто еще не понял: Персия — это Иран. Тот самый, который Израиль бомбил и готов разбомбить до основания.

Такие дела.