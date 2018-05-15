Меню
Россия
МВД РФ объяснило, почему стоит отказаться от знака «Шипы» на автомобилях
Россия
Медведев встретится с Путиным до встречи президента с Меркель – Песков
Следующая новость
Загрузка...

    МВД РФ объяснило, почему стоит отказаться от знака «Шипы» на автомобилях

    27433

    МВД РФ объяснило, почему стоит отказаться от знака «Шипы» на автомобилях

    Москва, 15 мая. Министерство внутренних дел выступило с предложением освободить российских водителей автомобилей с шипованной резиной от обязанности устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади машин.

    На портале проектов нормативных актов сказано, что в настоящее время динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере зависят от других факторов, а значит требование потеряло актуальность.

    В МВД РФ также полагают, что знак на заднем стекле машины небезопасен, потому что зачастую ограничивает обзор с места водителя. Кроме того, установка знака «Шипы» не поможет другим водителям однозначно судить о том, как будет двигаться автомобиль, особенно в зимнее время.

    Напомним, с 28 апреля на перекрестках в России появились отмеченные желтой разметкой зоны, за остановку в которых автолюбителей будут штрафовать на тысячу рублей

    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.