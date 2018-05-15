МВД РФ объяснило, почему стоит отказаться от знака «Шипы» на автомобилях

Москва, 15 мая. Министерство внутренних дел выступило с предложением освободить российских водителей автомобилей с шипованной резиной от обязанности устанавливать опознавательный знак «Шипы» сзади машин.

На портале проектов нормативных актов сказано, что в настоящее время динамические характеристики движения автомобиля в значительной мере зависят от других факторов, а значит требование потеряло актуальность.

В МВД РФ также полагают, что знак на заднем стекле машины небезопасен, потому что зачастую ограничивает обзор с места водителя. Кроме того, установка знака «Шипы» не поможет другим водителям однозначно судить о том, как будет двигаться автомобиль, особенно в зимнее время.

Напомним, с 28 апреля на перекрестках в России появились отмеченные желтой разметкой зоны, за остановку в которых автолюбителей будут штрафовать на тысячу рублей.