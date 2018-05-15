Он вредит крымским татарам: Ильясов ответил на резкие слова Порошенко об открытии Крымского моста

Украинский лидер Петр Порошенко прокомментировал открытие автомобильного движения по Крымскому мосту словами о незаконном строительстве в Керченском проливе, которое стало «свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

В специальном обращении, опубликованном на официальных страницах президента Украины в соцсетях, говорится, что «мост обязательно понадобится оккупантам», когда они будут покидать Крым. При этом «особенно циничным» Порошенко считает тот факт, что открытие движения через переправу произошло «накануне годовщины депортации крымскотатарского народа сталинским режимом».

«Эти люди всегда будут говорить всякий бред, лишь бы их кто-то услышал. Они говорят это, чтобы быть на виду, а потом отчитаться перед своими хозяевами, которые дают им деньги, что они не молчат, а говорят», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей зампредседателя Госсовета Крыма Ремзи Ильясов.

Крымский парламентарий считает большой ошибкой Порошенко, что в своем резком заявлении по Крымскому мосту он заговорил о депортации крымскотатарского народа, случившейся 18-20 мая 1944 года.

«Такими заявлениями накануне 18 мая Порошенко вредит представителям народа, репрессированного по национальному признаку. Потому что это очень личное. И реабилитированы крымские татары были только после воссоединения Крыма с Россией указом российского президента. При Украине этого не было. И слова Порошенко, сказанные в связи с открытием Крымского моста, напоминают мне, что при всех наших потугах на протяжении 23 лет, пока мы находились в составе Украины, получить документ, который реабилитировал бы татар, депортированных из Крыма, так и не удалось. Украина никак не обращала внимания на это и под разными предлогами уходила от решения очень важного для нас вопроса — реабилитации репрессированных. Так что слова Порошенко не играют в его пользу, а напоминают о промахах Украины», — объяснил Ремзи Ильясов.

Зампредседателя Госсовета Крыма отметил, что открытие Крымского моста, помимо очевидного развития экономики, поможет восстановлению связей крымскотатарского народа, которые были до войны.

«Депортированные жили на территории Российской Федерации, крымские татары, болгары, немцы. Мост позволит укрепить наши связи. Мы очень благодарны за это России. У нас изменятся и экономические взаимоотношения, связи. Жизнь в Крыму определенно улучшится и повлияет на все факторы социально-экономического положения всех крымчан, в том числе и репрессированных. Все в одночасье, конечно, не решится. Но все идет поэтапно», — заметил Ремзи Ильясов.