Капремонт, права ЛГБТ и тайна переписки: Зорькин рассказал о громких решениях КС РФ

В этом году исполняется 25 лет с того момента, как Россия приняла конституцию. 12 декабря 1993 года более 58 миллионов зарегистрированных избирателей приняли участие во всенародном голосовании. Большая часть голосов была отдана за поэтапную конституционную реформу в Российской Федерации и, как следствие, принятие новой конституции. Благодаря этому были законодательно закреплены политическое и идеологическое многообразие, полновластие народа, разделение властей, равноправие граждан, подлинное федеративное государство.

Судебный орган конституционного контроля, самостоятельно и независимо осуществляющий судебную власть посредством конституционного судопроизводства — Конституционный суд (КС) РФ — в том виде, в котором он существует сейчас, был основан несколькими годами ранее, 12 июля 1991 года.

В преддверии начала Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) в КС РФ состоялась международная конференция «Конституция в эпоху глобальных перемен и задачи конституционного контроля», в рамках которой руководители и судьи КС и эквивалентных органов других стран всех континентов обсудили вопросы влияния глобализации на правовую сферу, конфликты наднациональных и национальных юрисдикций, проблемы коммуникации национальных институтов публичной власти и субъектов наднационального правоприменения и другие актуальные темы. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Конституционный контроль

Российская конституция за тот недолгий период своего существования успела пережить условия крайне сложных глобальных перемен и сумела их выдержать. По словам председателя КС РФ Валерия Зорькина, нынешнему и будущим поколениям предстоит еще многое сделать «для развития тех основ конституционализма, которые заложены в нашей конституции».

«Однако, полагаю, что они не релевантны той правовой ситуации, которая складывается в западных демократиях, — заявил Зорькин. — Во-первых, никакое развитие правовой демократии не может преодолеть внутренних противоречий этого политико-правового института, связанных с проблемой соотношения большинства и меньшинства. А во-вторых, нынешняя эпоха крутых перемен, в которой всем нам «повезло» жить, несет в себе новые, причем, очень серьезные, вызовы конституционно-охраняемым ценностям. Поэтому надо будет в новых условиях искать адекватные им балансы ценностей, чтобы совместить грядущие изменения с теми правовыми традициями, от которых общество не может отказываться в угоду новым веяниям».

Одна из важных проблем, выделенных Зорькиным — соотношение прав большинства и меньшинства с точки зрения роли конституционной юстиции. По его словам, это «соотношение демократического принципа большинства с необходимостью защиты прав разного рода меньшинств».

«Когда мы сталкиваемся с подобной проблемой на национальном уровне, то, как правило, речь идет о меньшинствах, обладающих организационными, властными, информационными и иными (вплоть до коррупционных) рычагами давления на правотворческие органы, — пояснил спикер. — В этих случаях можно говорить о каких-то дефектах в развитии институтов правовой демократии, о неспособности законодателя противостоять лоббистскому давлению или со стороны улицы, СМИ, о его неготовности учесть правомерные социальные ожидания широких слоев населения, о неверной трактовке соотношения публичных и частных интересов, о неумении найти оптимальный баланс конкурирующих конституционных ценностей и так далее».

Свои слова председатель КС подкрепил примером, связанным с защитой права собственности, а именно — с обязательным ежемесячным взносом на капитальный ремонт многоквартирных домов. Пример этот был выбран неслучайно, ведь в системе конституционных прав человека право частной собственности является мерой свободы человека. Конституционный суд РФ признал эту норму конституционной, за что подвергся острой критике со стороны всех слоев населения.

«Принимая это решение, мы исходили из того, что право человека может быть ограничено законом с целью реализации такой конституционной ценности, как защита прав и законных интересов других лиц (их права на жилище, их здоровья и т.д.), и что введение такого ограничения вовсе не превращает это право в обязанность, — сказал спикер. — Речь идет о поиске разумного баланса публичных и частных интересов и о достижении на этой основе оптимального баланса соответствующих конституционных ценностей».

Необходимость ввода платы за капремонт, по словам Зорькина, возникла из-за массовой приватизации, которая «повторила, пусть и в иных масштабах, основные пороки постсоциалистической приватизации средств производства».

«Ведь по итогам приватизации жилья партийно-государственная верхушка и сформированная ею номенклатура закрепили за собой лучшие дома и квартиры, а значительная часть граждан смогла приватизировать старое, ветхое и даже аварийное жилье, — добавил Зорькин. — В этой ситуации говорить о незыблемом и священном праве собственности на приватизированное жилище, делая вид, что речь идет об освященной веками собственности, сформированной трудом многих поколений, по меньшей мере несерьезно».

В своем выступлении Зорькин указал, что законодательный орган, который принял решение о ведении сбора средств в общий котел, мог бы найти иные правовые средства решения проблемы капремонта. Однако Конституционный суд не может давать советы, поэтому если нет другого варианта, кроме «принуждения богатых к солидарности с бедными, с теми, кто может лишиться крова над головой, суд не может не признать это как данность, из которой ему необходимо исходить».

«Такой подход соответствует не только правосознанию постсоветского общества, но и правовым позициям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), признающего, что обеспечение жильем является важнейшей социальной потребностью и что решение жилищного вопроса отражает не только частный, но и публичный интерес, а потому не может быть целиком отдано на откуп рынку», — указал Валерий Зорькин.

Еще один важный и очень острый вопрос, который из года в года не дает покоя как представителям власти, так и неравнодушным жителям — «ущемление» прав представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Поскольку разговор вслух о нетрадиционных взглядах может быть расценен как призыв несовершеннолетних пополнять ряды ЛГБТ-сообщества, а это нарушение статьи 6.21 КоАП РФ и карается административным делом. В КС поступали жалобы как от тех, кто говорил о своей ориентации, так и от тех, кто призывал запретить говорить о таких вещах на публике.

Принимая решение, судьи учитывали деликатность таких вопросов и принимали во внимание, что возложенные законодателем ограничения на распространение подобной информации могут уберечь подрастающее поколение от навязанного выбора.

«Возможно, Конституционный суд допустил выход законодателя за пределы этой необходимости. Но если исходить из разумного баланса прав и законных интересов разных лиц и социальных групп, то регулирование вполне приемлемо», — объяснил позицию суда Зорькин указав, что и в ЕСПЧ допускают дискрецию законодателя государства.

Также в своем выступлении председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин затронул тему защиты прав большинства в их соотнесенности с правами меньшинств. А именно — корректировку в сторону формирования такого понятия права, которое синтезировало бы начала индивидуальной свободы и социальной солидарности.

«В современных конституциях интересы личности трактуются как приоритетные. Однако из этого отнюдь не следует, что главная цель конституционной юстиции должна состоять в защите личных прав и лишь потом, по остаточному принципу, публичных прав и интересов, — пояснил Зорькин. — Говоря о приоритете прав человека, нужно помнить, что права человека и публичные интересы не просто конкурируют, но находятся в диалектическом взаимодействии, поскольку публичные интересы составляют необходимое условие осуществления прав человека. С юридической точки зрения такое взаимодействие означает достижение разумного баланса публичных и частных интересов».

Современные жалобы

В Конституционном суде РФ отметили увеличение количества жалоб в свете современных вызовов конституционно-охраняемым ценностям, обусловленных тенденциями научно-технологического развития.

В своих обращениях заявители выражают несогласие с положениями законодательства о выдаче гражданам универсальной электронной карты для доступа к государственным и муниципальным услугам.

«Конституция является универсальным механизмом для того, чтобы, не сдерживая прогресс, не допустить в то же время негативных последствий этого прогресса», — подытожил докладчик.

Еще один момент, который также находится на пике актуальности — право тайной переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, которое прописано в конституции страны. Поскольку современные технологии в ближайшем будущем станут оказывать особенно значимое воздействие на сферу прав человека, необходимо создать принципиально новые права и обязанности. В поле новых задач перед судьями встанет разработка мер регулирования вопросов, возникших в связи с интенсивностью развития биотехнологий и процессов роботизации, автоматизации и информатизации общественного производства, преобразующих важнейшую для человека сферу трудовых отношений.