Ободряющий сигнал Киеву: в Госдуме объяснили реакцию ЕС на открытие Крымского моста

Евросоюз назвал открытие Крымского моста шагом «к насильственной интеграции Крыма в состав РФ», который якобы ведет к «подрыву суверенитета Украины». По мнению ЕС, «вина» России в том, что она построила Керченский мост на Крымский полуостров без согласия Украины, что, по версии Брюсселя, якобы «нацелено на дальнейшую насильственную интеграцию нелегально присоединенного Крыма в состав РФ и его изоляцию от Украины, частью которой он является».

В заявлении ЕС все слова ложь, отметил в комментарии Федеральному агентству новостей член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов. А специалист по международному праву Антон Аранибар разъяснил полную юридическую несостоятельность претензий ЕС.

«Они там в Евросоюзе, видимо, просто не знают, куда ведет Крымский мост, — иронически отметил Виталий Милонов. — Крымский мост — это гидротехническое сооружение, которое проходит по территории Российской Федерации. Поэтому в принципе то, что происходит внутри Российской Федерации, должно мало касаться как Евросоюза, так и Украины, тем более, что она даже не член ЕС».

По словам Милонова, заявление Евросоюза свидетельствует о полном непонимании в Брюсселе политических реалий. А воспринимать его нужно исключительно как некий сигнал Киеву.

«Расцениваю высказывание ЕС исключительно как сделанное для ободрения Украине: дескать, мы помним, что Крым когда-то имел к вам отношение, также мы помним, что вы этот Крым от себя отвергли, и народ Крыма от вас отвернулся», — отметил Милонов.

По словам депутата, особенно странно звучат слова о якобы «насильственной интеграции Крыма в состав России».

«Насильственная интеграция — это они, вообще, о чем? Насильственно, может быть, «интегрировались» какие-то перевозчики, которые кого-то там переправляли. Если бы руководители ЕС спросили у народа Крыма, то народ Крыма им бы абсолютно четко и ясно сказал, как он относится к открытию Крымского моста. И как вообще ЕС может выступать против крупнейших инфраструктурных проектов, которые позволяют людям беспрепятственно общаться, перемещаться и налаживать культурные и деловые связи!» — с недоумением заявил Виталий Милонов.

Юридическую сторону вопроса Федеральному агентству новостей разъяснил специалист по международному праву, адвокат Адвокатской палаты Москвы, эксперт общественной палаты Московской области Антон Аранибар.

«Поскольку Крым является частью Российской Федерации, ни о какой «насильственной интеграции» речи быть не может. Бывают территории островные, бывают территории материковые, а бывают и полуостровные. В данном случае полуостров Крым — это полуостровная территория, которую необходимо было соединить мостом с материковой частью страны. Это и было сделано, и сегодня Крымский мост был открыт и введен в эксплуатацию. Так что повторю: ни о какой «насильственной интеграции» чего-либо тут речь идти не может», — отметил специалист по международному праву.

Тот факт, что Крымский мост через Керченский пролив начал возводиться после воссоединения Крыма с Россией, окончательно снимает все юридические вопросы и любые возможные претензии, подчеркнул собеседник ФАН.

«Если бы мост был построен до того, как произошло воссоединение Крыма с Россией, тогда это, возможно, можно было бы считать каким-то нарушением международного права, а так — нет. Все абсолютно законно, а все претензии к России просто не имеют смысла», — подчеркнул Антон Аранибар.

В распространенном во вторник заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС говорится:

«Российская Федерация построила Керченский мост на Крымский полуостров без согласия Украины. Создание моста нацелено на дальнейшую насильственную интеграцию нелегально присоединенного Крыма в состав РФ и его изоляцию от Украины, частью которой он является».

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что оба конца Крымского моста якобы «ведут в никуда». Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой Twitter Климкина.

Напомним, во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин торжественно открыл автодорожную часть Крымского моста, проехав на КАМАЗе во главе колонны строительной техники. Начиная с раннего утра 16 мая, автомобильное движение по мосту будет открыто для всех желающих.