Волкер в Донбассе назвал условие визита в ДНР и ЛНР

Киев, 15 мая. Специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, находясь в Донбассе, назвал условия своего визита в Донецкую народную республику и Луганскую народную республику.

Волкер прибыл на Украину накануне, сейчас он находится в Славянске. Во время пресс-конференции в городе он рассказал, когда посетит ДНР и ЛНР.

«Я бы с большим удовольствием отправился туда, когда там будет восстановлен мир и будет восстановлен украинский контроль, все снова станет частью Украины», — заявил Волкер.

Американский дипломат отметил, что он не хочет давать любые поводы, «чтобы легитимизировать так называемые политические образования так называемой народной республики, которые не должны бы были существовать».

Волкер надеется, что Россия серьезно отнесется к предложению по поводу введения миротворческой миссии ООН. По его мнению, это позволит создать условия для мира и полного выполнения Минских соглашений.