Ростуризм объяснил, как открытие Крымского моста отразится на отдыхе на полуострове
Москва, 15 мая. Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов считает, что открытие автомобильного движения по Крымскому мосту приведет в скором времени к росту инвестиций в туристскую отрасль Крыма и к снижению средней стоимости отдыха в регионе.
«Открытие моста через Керченский пролив приведет к удешевлению отдыха на Крымском полуострове, так как передвижение на автомобильном транспорте — один из самых экономичных способов для путешествия», – подчеркнул глава Ростуризма.
По словам Сафонва, рост турпотока будет означать увеличение спроса на размещение, а значит для потенциальных инвесторов введение нового моста даст очень серьезный импульс и создаст более привлекательный инвестиционный образ Крыма.
«Это будет означать развитие инвестирования в туристскую отрасль и создание новых коллективных средств размещения», – резюмировал он, передает РИА Новости.
Напомним, ранее вице-президент Российской ассоциации отельеров Сергей Колесников выразил мнение, что открытие Крымского моста сразу же сильно увеличит пассажиропоток и число туристов на этом направлении.