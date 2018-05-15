СМИ напомнили спецпрокурору США Мюллеру, как он просил помощи у Дерипаски

Вашингтон, 15 мая. Американские СМИ выяснили, что американский спецпрокурор Роберт Мюллер обращался к российскому олигарху Олегу Дерипаске с просьбой о помощи несколько лет назад.

Издание The Hill провело расследование и пришло к выводу, что в деле о вмешательстве России в выборы президента США, возможно, был конфликт интересов. Они узнали об одной истории, которая произошла девять лет назад.

В 2009 году Мюллер руководил Федеральным бюро расследований (ФБР). Спецслужбе срочно нужны были деньги для поиска пропавшего агента Роберта Левинсона в Иране в 2007 году. 60-летний Левинсон находился там по зданию ФБР, однако, вероятно, из-за особой секретности или неудачи операции спецслужба категорически опровергала свою причастность к поездке.

Для поисков Левинсона были необходимы миллионы долларов. В этот момент ФБР и обратилась к Дерипаске, у которого был бизнес с иранскими представителями. Также ФБР хотела, чтобы финансирование операции осуществлял иностранец: чтобы не нарушать законы США о санкциях против Ирана. Кроме того, Дерипаска долго не мог получить визу в США, а ему за помощь предоставили дипломатическую. ФБР крайне нуждалась в помощи россиянина, и он дал согласие.

Олигарх потратил около 25 миллионов долларов на эту кампанию. На след Левинсона удалось выйти: он был жив. Однако Госдепартаменту не понравились условия Ирана.

За два месяца до того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность Дерипаска находился в Нью-Йорке в составе российской делегации в ООН. Его разбудили три агента ФБР, в частности тот, что работал с ним над неудачной операцией по спасению Левинсона. Незваные гости изложили версию о том, что кампания Трампа тайно вступала в сговор с Россией, чтобы вмешаться в американские выборы. Ситуация развеселила олигарха, однако он осознал, что дело серьезное и опроверг предположения.

Американские СМИ считают, что время покажет, поставят ли суды, Министерство юстиции или конгресс США вопрос о том, имеется ли конфликт интересов у Мюллера в этом деле.

Представитель российского бизнесмена опровергает все обвинения и отмечает, что контакты Дерипаски связаны лишь с бизнес-интересами, и он никогда не давал денег на политику.

Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции против структур Дерипаски. В Вашингтоне допустили, что ограничения против «Русала» будут сняты, если Дерипаска перестанет контролировать компанию. Олигарх согласился уйти из совета директоров и значительно сократить свою долю, однако США отказались предоставить какие-либо гарантии.