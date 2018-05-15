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Трамп заявил, что «российское расследование» не повлияло на его рейтинг
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    Трамп заявил, что «российское расследование» не повлияло на его рейтинг

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    Трамп заявил, что «российское расследование» не повлияло на его рейтинг

    Москва, 15 мая. Американский президент Дональд Трамп заявил, что расследование «вмешательства России в выборы» не смогло повлиять на его рейтинг.

    Согласно результатам различных опросов, деятельность американского лидера не поддерживают больше половины граждан США.

    На своей странице в микроблоге Twitter Трамп написал, что «российское расследование» не смогло понизить его рейтинг.

    «Можете поверить, что со всеми этими придуманными публикациями без источников, которые я получаю от фейковых СМИ, вместе с российской охотой на ведьм на 10 миллионов долларов (сговора нет) у меня лучшие цифры по опросам за год», — написал президент США.

    Глава Соединенных Штатов также добавил, что многие СМИ могут быть коррумпированы, но граждане понимают, в чем дело.

    Напомним, после того, как Дональд Трамп был избран на пост президента США в 2016 году, американские политики заявили о «вмешательстве России в выборы». Москва неоднократно опровергала обвинения Вашингтона, требую доказательств. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения являются «абсолютно голословными».

    Автор: Дарья Смолина
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