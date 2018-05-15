Генпрокуратура Украины прокомментировала обыски в МИА «Россия сегодня»

Киев, 15 мая. Генпрокуратура Украины сделала заявление относительно обысков в бюро МИА «Россия сегодня» в Киеве, обвинив журналистов издания в «подрывной деятельности».

По данным генпрокуратуры, следствие установило, что «Россия сегодня» якобы нарушило закон Украины «Об информационных агентствах» и публиковало «искаженную информацию» о событиях на Украине, в том числе присоединении Крыма к РФ.

Напомним, сотрудники СБУ 15 мая ворвались в офис РИА Новости Украина, сообщает Ura.ru. Позже стало известно о задержании главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина, который является гражданином РФ. Другие сотрудники агентства также не выходили на связь, сайт издания не обновлялся.

По мнению главного редактора МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргариты Симоньян, действия СБУ являются местью Киева за открытие Крымского моста.