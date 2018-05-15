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Сирия: правительственная армия готовит масштабную операцию в Даръа
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    Сирия: правительственная армия готовит масштабную операцию в Даръа

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    Сирия: правительственная армия готовит масштабную операцию в Даръа

    Дамаск, 15 мая. Руководство Сирийской арабской армии направило большое количество военных и боевой техники в провинцию Даръа.

    О подготовке масштабной операции в провинции сообщили сегодня военные источники издания Farsnews. Ранее стало известно о столкновениях между радикалами антиправительственных формирований и силами Башара Асада на юге города Даръа.

    По данным Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), ударам джихадистов подверглись позиции САА. В ответ на это артиллерия правительственных войск обстреляли укрепления радикалов.

    Кроме того, в юго-западной части провинции участились стычки между Сирийской свободной армией (ССА) и отрядами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной запрещенному в РФ «Исламскому государству»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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