Сирия: правительственная армия готовит масштабную операцию в Даръа

Дамаск, 15 мая. Руководство Сирийской арабской армии направило большое количество военных и боевой техники в провинцию Даръа.

О подготовке масштабной операции в провинции сообщили сегодня военные источники издания Farsnews. Ранее стало известно о столкновениях между радикалами антиправительственных формирований и силами Башара Асада на юге города Даръа.

По данным Сирийского наблюдательного пункта за правами человека (SOHR), ударам джихадистов подверглись позиции САА. В ответ на это артиллерия правительственных войск обстреляли укрепления радикалов.

Кроме того, в юго-западной части провинции участились стычки между Сирийской свободной армией (ССА) и отрядами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной запрещенному в РФ «Исламскому государству»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.