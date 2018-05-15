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Будущий министр связи знает, как применить IT в госуправлении — эксперты
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    Будущий министр связи знает, как применить IT в госуправлении — эксперты

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    Константин Носков.

    Вероятный кандидат на пост министра связи Константин Носков — грамотный управленец, заявил Федеральному агентству новостей президент Фонда информационной демократии Илья Массух. По его мнению, справиться с цифровизацией в масштабах страны такому министру вполне по силам. 

    «Носков прекрасно разбирается в информационных технологиях, у него имеется понимание того, как применять их в государственном управлении», — пояснил эксперт.

    В свою очередь, руководитель Российского Агентства развития информационного общества Александр Айгистов считает, что новому министру связи необходимо не только быть специалистом в IT сфере, но и обладать широким кругозором. В качестве положительного примера он приводит Игоря Щеголева, который возглавлял Минсвязи в 2008—2012 гг. 

    «Все основные инновации связаны с именем Щеголева, хотя он не был технарем, а имел гуманитарное образование, — рассказал собеседник ФАН. — Но именно это предопределило его взгляд «как бы со стороны», что позволило замахнуться на масштабные проекты, решиться на которые, будь он сугубо узким специалистом, возможно, Щеголев и не осмелился бы». 

    Александр Айгистов пояснил, что речь идет о Едином портале госуслуг, системе «Электронная демократия» и прочих проектах. В отношении Константина Носкова эксперт рассчитывает на такой же широкий взгляд и подход. 

    Основания для этого есть: с одной стороны, Носков имеет профильное образование, он окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». С другой стороны, Носков долгое время проработал в Минэкономики, а потом в правительстве РФ, где, возглавляя департамент ИТ и связи, он вместе с Игорем Щеголевым как раз занимался запуском Единого портала госуслуг, универсальной электронной карты, ГИС ГМП и электронного документооборота. 

    Константин Носков родился в 1978 году. В течение последних шести лет ему, как руководителю Аналитического центра при Правительстве РФ, приходилось заниматься широким кругом социально-экономических вопросов.

    15 мая появилась информация, что на базе Министерство связи и массовых коммуникаций планируется создать новое ведомство — Министерство цифрового развития и связи.

    Автор: Николай Хренков
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