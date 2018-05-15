США включили в санкционный список главу ЦБ Ирана

Москва, 15 мая. Четыре уроженца Сирии, Ирана и Ирака и один банк внесены в санкционные списки американского Минфина за связи с шиитской партией «Хезболла» и Корпусом Стражей Исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

Как говорится в соответствующих материалах, опубликованных на сайте ведомства, ограничения касаются инвестиционного банка «Аль- Билад». Среди лиц, попавших под санкции, глава Центробанка Ирана Валиолла Сеиф.

В заявлении также приводятся слова министра финансов США Стивена Мнучина. Согласно приведенным данным, чтобы проспонсировать и поддержать насильственную и радикальную повестку «Хезболла», глава ЦБ Ирана тайно переводил миллионы долларов от имени «Аль-Кудс» КСИР через базирующийся в Ираке исламский банк «Аль-Билад».

Ранее Вашингтон вышел из всеобъемлющего плана действий по ядерной программе (СВПД), а также заявил о повторном введении санкций против Ирана, которые существовали до соглашения. Позже стало известно, что США после выхода из иранской ядерной сделки могут ввести санкции против европейских компаний за сотрудничество с Тегераном.

Во вторник заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что российская сторона не видит себя в качестве посредника между США и Ираном.