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Сотрудники РИА Новости Украина вызваны на допрос 18 мая
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    Сотрудники РИА Новости Украина вызваны на допрос 18 мая

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    Сотрудники РИА Новости Украина вызваны на допрос 18 мая

    Киев, 15 мая. Служба безопасности Украины вызвала на допрос корреспондента РИА Новости Украина Людмилу Лысенко. Об этом сообщило издание «Украинские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По данным издания, сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратура провели обыск по месту жительства в квартире Лысенко, расположенной в Киеве.

    Сотрудники СБУ ворвались в офис редакции РИА Новости Украина сегодня и провели там обыски. По данным телеканала «112 Украина», обыски длились около шести часов. Как сообщили журналисты, сотрудники СБУ выносили из здания компьютеры и документы. Сотрудникам, которые были в офисе редакции, вручили повестки на допрос в качестве свидетелей. Допрос должен будет пройти утром в пятницу, 18 мая.

    Автор: Дарья Смолина
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