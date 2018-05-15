Дважды Жанной д’Арк не становятся: политолог оценил готовность Савченко отсидеть 22 года в России

Во вторник депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, подозреваемая в подготовке теракта в Киеве и покушении на жизнь высших государственных лиц Украины, заявила, что готова вернуться в российскую тюрьму и отсидеть там 22 года.

Выступая в Шевченковском районном суде Киева, Савченко заявила, что готова отсидеть в России 22 года, если республики Донбасса обменяют с Киевом 60 военнопленных украинцев, а Россия освободит якобы незаконно удерживаемых крымских татар, как заявляют украинские власти.

«Я прекрасно знаю, какая судьба меня ждет в России. Если, к примеру, за меня отдадут всех 60 пленных и крымских татар, которые находятся в Российской Федерации, то да, я соглашусь с судьбой и отсижу 22 года в РФ», — сказала Савченко в суде.

Политолог и публицист Леонид Крутаков назвал Надежду «потрясающим человеком».

«Это потрясающий человек! Любую проблему она превращает в свой пиар. Савченко говорит о какой-то страшной судьбе в российской тюрьме… Но разве с ней что-то плохое происходило, когда она сидела в России? Посмотрите, как она выглядит сейчас, после двух месяцев нахождения в украинской тюрьме. Вид у нее гораздо более изможденный, чем после «голодовки» в России. Так что слова о том, что она прекрасно знает, какая судьба ее ждет в РФ, это какое-то кокетство! Что ее ждет? Издевательства и мучения, как в Гуантанамо? Бред», — отметил эксперт по Украине в комментарии Федеральному агентству новостей.

«А то, что Савченко, как Жанна д’Арк, готова обменять себя на крымских татар, якобы удерживаемых в России, и пленных украинских военнослужащих, — это откровенная игра на электоральном поле Украины. Мол, я герой Украины Надежда Савченко. С одной стороны, надо отдать должное девушке, которая не согласилась с отведенной ей ролью болота. Она сыграла ее, ее посадили в Раду, дали за это кусок, сиди и не выделывайся. Но нет. Савченко не устраивает отсиживание в парламенте и проживание того политического капитала, который она заработала с помощью истории с судом в России. Надя готова еще раз повторить этот подвиг. Молодец. Но дважды Жанной д’Арк не становятся», — заметил Леонид Крутаков.

При этом он похвалил Савченко за то, что она возбуждает политическое пространство Украины.