Украинцы пристыдили писательницу Ницой, устроившую скандал из-за русского языка в поезде

Киев, 15 мая. Украинская писательница Лариса Ницой снова устроила языковой скандал, на этот раз пожаловавшись на русскоязычных проводников поезда Киев — Запорожье. О своем конфликте она написала в Facebook. При этом досталось не только проводникам, но и министру инфраструктуры Владимиру Омеляну.

Согласно видеозаписи, которой Ницой тут же поделилась с подписчиками, она потребовала у проводницы объяснить, почему та говорит не на украинском языке, хотя работает в «Укрзализныце». На что девушка объяснила ей, что на Украине есть свобода слова и «каждый разговаривает, как ему удобно». Однако Ницой такой ответ не устроил и она продолжила выяснять, был ли осуществлен языковой инструктаж при приеме на работу, а затем отправилась искать правду у начальника поезда. В итоге она решила жаловаться Владимиру Омеляну.

В своем обращении на его имя она просит объяснить, почему в поезде 732 объявления на государственном языке дополнительно дублируются «Осторожно, двери закрываются»?

«Со времен независимости (скоро 30 лет) в Украине все изучают в школах украинский язык! Для кого это дублирование? Для оккупантов? Уже разделись и ждем?» — возмущается Ницой.

Стоит отметить, что подписчики писательницы бурной поддержки ей не оказали. «Кроме языковой проблемы у нас все хорошо?» — спросила Ницой Галина Беляковская. «Проводнику сочувствую», — заметил Max Kovalev. «Вам что, нечего делать? Мне кажется, что вам нужен психиатр. Прошу прощения», — пишет Nevmyvana Marina.

«Делать нечего автору поста. Достали такие «принципиальные» бездельники. Цепляются к людям на кассах, в поездах», — возмутилась Luda Varshanidze. По ее словам, русскоязычное население Украины не любит страну меньше чем те, кто говорит только на украинском языке.

«Да если бы Вы, автор поста, столько пережили, сколько сейчас переживает русскоязычное население и русскоязычные патриоты Украины. Делом занимайтесь а не цепляйтесь к людям!» — посоветовала она.

Напомним, Ницой и ранее устраивала подобные разбирательства, вступая в конфликт с русскоговорящими согражданами. Так, в декабре минувшего года она потребовала сотрудницу магазина Watsons говорить с ней только по-украински, а не добившись своего, швырнула в кассира сдачу. В феврале писательница устроила скандал в торговом центре Lavina в Киеве, тогда ее возмутило «великое русское море и сплошной Тамбов».

Стоит отметить, что в конце января вопросами языка в очередной раз озаботились в Раде, подготовив законопроект об использовании в стране исключительно украинского языка. Согласно документу, украинский язык станет обязательным для всех СМИ, органов госвласти и школ.