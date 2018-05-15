Сирия после военной агрессии Израиля: ФАН публикует видео разрушений в Аль-Баасе

Жители города Аль-Баас показали корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) последствия ракетного удара Израиля. Напомним, обстрелы территории Сирии начались еще 8 мая после выхода Соединенных Штатов Америки из иранской ядерной сделки.

В районе оккупированных Израилем Голанских высот был введен режим тревоги и открыты бомбоубежища. Позднее авиация ЦАХАЛ атаковала базу проиранских шиитских формирований в населенном пункте Аль-Кисва.

Удары продолжились на следующую ночь. По данным Минобороны РФ, в них участвовало около 30 израильских самолетов F-15 и F-16, выпустившие по территории Сирии 60 ракет. Кроме этого, 10 тактических ракет было запущены с земли. Первый удар израильской авиацией был нанесен по месту дислокации проиранских формирований в районе города Аль-Баас в провинции Аль-Кунейтра. В ответ на это, иранские силы запустили 20 ракет по военным объектам ЦАХАЛ на Голанских высотах. Заявив о «недопустимой агрессии» Ирана, Израиль начал массированную ракетную атаку по территории провинции Аль-Кунейтра, которая распространилась и на пригороды Дамаска. Так, например, одна из ракет упала в жилых кварталах Муадамии, что привело к ранению нескольких мирных жителей.

По официальной информации, которую опубликовал Израиль, в качестве целей авиаударов было заявлено шесть объектов на территории. Среди них иранский логистический центр Аль-Хамма, лагерь иранских подразделений «Аль-Кудс» в Аль-Кисве, а также несколько высот.

Однако стоит отметить, что целью ракетных ударов были не только иранские силы, но и сирийские. Так, например, ракетой Spike NLOS был поражен зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» САА.

Корреспондент Федерального агентства новостей пообщался с одним из простых жителей Аль-Бааса, дом которого серьезно пострадал из-за очередного акта военной агрессии Израиля: