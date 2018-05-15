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Британские власти «слепо верят» данным разведки по делу Скрипалей — посол РФ
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    Британские власти «слепо верят» данным разведки по делу Скрипалей — посол РФ

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    Британские власти «слепо верят» данным разведки по делу Скрипалей — посол РФ

    Лондон, 15 мая. Посол России в Великобритании Александр Яковенко заявил, что британские парламентарии при изучении «дела Скрипалей» слепо верят информации, которую им предоставляет разведка.

    «Складывается впечатление, что они слепо верят той информации, которую распространяет разведка, утверждениям, которые они услышали от руководителя контрразведки господина Паркера, — сказал посол журналистам. — И, к сожалению, они оперируют этой информацией».

    Как отметил дипломат, британские парламентарии оперируют своими представлениями и тем, что им подается на официальном уровне, с недоверием относясь к аргументам со стороны российской стороны, передает РИА Новости.

    Напомним, Лондон обвинил Москву в якобы причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия отвергает все обвинения, потому как никаких доказательств британские власти так и не представили. При этом они запретили российским представителям общаться со Скрипалями.

    Автор: Тимур Румянцев
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