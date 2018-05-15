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Сноубордист Вик Уайлд о скандалах вокруг Игр-2018: Не знаю, есть ли у Олимпиады будущее
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    Сноубордист Вик Уайлд о скандалах вокруг Игр-2018: Не знаю, есть ли у Олимпиады будущее

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    Сноубордист Вик Уайлд о скандалах вокруг Игр-2018: Не знаю, есть ли у Олимпиады будущее

    Москва, 15 мая. Двукратный олимпийский чемпион Сочи сноубордист Вик Уайлд рассказал о своих переживаниях из-за скандалов, вокруг Олимпийских игр.

    Журналисты поинтересовались у спортсмена, изменилось ли его отношение к Олимпиаде после недопуска россиян на Игры в Пхенчхане.

    «Я не знаю, есть ли у Олимпиады будущее», — признался Уайлд.

    Он подчеркнул, что вместе со своей супругой — сноубордисткой Аленой Заварзиной — убежден, что движению следует поменять концепцию.

    «Олимпиада теперь ассоциируется не с девизом «Быстрее. Выше. Сильнее», — приводит его слова «Известия». — Теперь она ассоциируется с деньгами и скандалами». 

    Он отметил, что на протяжении 18 месяцев до Игр-2018 задавался вопросом, будет ли допущен до Олимпиады. Скандалы вокруг состязаний уничтожили в нем «тот олимпийский дух, который он воспитывал в себе всю сознательную жизнь».

    «В результате последние три олимпиады запомнились не сближением и без того отдаляющихся народов мира, а только большей их разрозненностью», — заключил спортсмен.

    Сноубордист Вик Уайлд о скандалах вокруг Игр-2018: Не знаю, есть ли у Олимпиады будущее

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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