Сноубордист Вик Уайлд о скандалах вокруг Игр-2018: Не знаю, есть ли у Олимпиады будущее

Москва, 15 мая. Двукратный олимпийский чемпион Сочи сноубордист Вик Уайлд рассказал о своих переживаниях из-за скандалов, вокруг Олимпийских игр.

Журналисты поинтересовались у спортсмена, изменилось ли его отношение к Олимпиаде после недопуска россиян на Игры в Пхенчхане.

«Я не знаю, есть ли у Олимпиады будущее», — признался Уайлд.

Он подчеркнул, что вместе со своей супругой — сноубордисткой Аленой Заварзиной — убежден, что движению следует поменять концепцию.

«Олимпиада теперь ассоциируется не с девизом «Быстрее. Выше. Сильнее», — приводит его слова «Известия». — Теперь она ассоциируется с деньгами и скандалами».

Он отметил, что на протяжении 18 месяцев до Игр-2018 задавался вопросом, будет ли допущен до Олимпиады. Скандалы вокруг состязаний уничтожили в нем «тот олимпийский дух, который он воспитывал в себе всю сознательную жизнь».