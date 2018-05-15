Главные новости 15 мая

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий вторника, 15 мая.

Президент РФ Владимир Путин за рулем КамАЗа проехал во главе колонны из трех десятков грузовиков, открыв движение по Крымскому мосту. «Поехали!»: Путин за рулем КамАЗа открыл движение по Крымскому мосту.

Глава Украины Петр Порошенко раскритиковал новость об открытии Крымского моста президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, заявив, что «мост обязательно понадобится оккупантам», когда они будут покидать полуостров. Он понадобится оккупантам: Порошенко отреагировал на новость об открытии Крымского моста.

На Украине заработала так называемая «патрульная полиция Крыма», сообщает главное управление Нацполиции Херсонской области. В Совфеде назвали репрессивной структурой «патрульную полицию Крыма», созданную на Украине.

В Крыму отреагировали на создание на Украине так называемой «патрульной полиции», назвав его детским садом. По мнению вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, заявление Киева напоминает ситуацию, когда детям дают задание, и они начинают придумывать несовместимые с реальностью вещи. «Детский сад»: власти Крыма отреагировали на создание на Украине «патрульной полиции».

Сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве. Сотрудница СМИ, которая находится в офисе, перестала выходить на связь. СБУ ворвалась в офис РИА Новости в Киеве, журналистка не выходит на связь.

Боевые дельфины, принадлежавшие ВМС Украины, после вхождения Крыма в состав РФ перестали подчиняться российским военным, отказались от пищи и умерли, заявил постпред президента Украины Борис Бабин. Депутат ГД Дмитрий Белик рассказал, что на самом деле случилось с украинскими дельфинами. В Госдуме рассказали, что на самом деле случилось с украинскими боевыми дельфинами.

Победительница «Евровидения-2018» израильтянка Нетта Барзилай отказалась выступить на вручении премии Муз-ТВ из-за гей-парада в Израиле. Хочу поблагодарить геев: россияне отреагировали на отказ победительницы «Евровидения» приехать в РФ.

В случае боя с новейшим российским истребителем Су-57, американский самолет F-22 Raptor может лишиться своего главного преимущества – незаметности в воздухе. Об этом пишет американское издание The National Interest. Главное преимущество F-22 будет бесполезно в бою с Су-57 – The National Interest.

Когда Крым вернется в состав Украины, Вооруженные силы страны (ВСУ) будут иметь полную информацию о тех гражданах, кто взаимодействовал с российской властью. С таким громким заявлением выступил советник главы министерства внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Надевайте чистые шаровары — и на открытие Керченского моста: в Сети ответили пригрозившему крымчанам Шкиряку.

Шамиль Султанов: Акции палестинцев против переноса посольства США в Иерусалим могут затянуться надолго. Бойня в секторе Газа: Израиль не справится с восставшей Палестиной — эксперт.