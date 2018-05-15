«Не заметить запуск ракеты невозможно»: эксперты рассказали о версии крушения Boeing в Донбассе

Москва, 15 мая. Технический эксперт Юрий Антипов и специальный корреспондент «Комсомольской правды», которые не первый год изучают историю гибели малайзийского самолета в 2014 году, рассказали свою версию крушения Boeing-777 над Донбассом.

В июле 2014 года между украинской армией и донбасскими ополченцами шли бои за курган Саур-Могила. Когда произошло крушение самолета, ополченцев обвинили в том, что они сбили самолет из ЗРК «Бук».

Эксперт, изучив обломки, пришел к выводу, что на борту самолета произошел взрыв или несколько взрывов. Он также напомнил, что четыре месяца до случившегося такой же малайзийский Boeing без вести пропал над Южно-Китайским морем. Если это брать в учет, то версию теракта нельзя исключать, заявил Антипов.

По словам Антипова, на сегодняшний день «нет ни одного достоверного факта атаки» на самолет ракетой «Бук».

«Не заметить запуск тяжелой реактивной ракеты на высоту в 10 километров просто невозможно», — цитирует «Комсомольская правда» эксперта.

Эксперты отметили, что иностранные следователи не посетили Петропавловку — за этим селом самолет начал разваливаться на части. ДНР уговаривала забрать обломки самолетов, и только спустя четыре месяца прибыли грузчики из Нидерландов. По словам корреспондента издания, который был свидетелем работ, нидерландские специалисты нехотя и очень небрежно собирали обломки лайнера. Кроме того на земле остались мелкие детали.

По мнению экспертов, Нидерланды не хотят тщательно разбираться в случившемся, так как если станет известно, что на борту был теракт, вся вина будет лежать на голландской стороне.