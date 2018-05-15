Банк России предложил расширить тарифный коридор ОСАГО на 20%

Москва, 15 мая. Банк России в рамках серьезной реформы ОСАГО предлагает уже этим летом расширить тарифный коридор на 20%?. Об этом сообщил сегодня зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

Таким образом, по его словам, нижнюю границу тарифа при оформлении физическим лицом полиса «автогражданки» для легкового автомобиля установят в размере 2 тыс. 746 рублей (сейчас она составляет 3 тыс. 432 рубля, — прим. ФАН), а верхнюю поднимут с 4 тыс.118 рублей до 4 тыс. 942 рублей.

При этом он уточнил, что эксперты ЦБ «прикинули», что приблизительно средний обобщенный водитель заплатит за полис семь тысяч рублей (в настоящее время этот средний показатель составляет 5,8 тыс.)

«По дешевому полису стоимость составит 1,7 тыс. рублей, тогда как сейчас она составляет 1,5 тыс. рублей», — пояснил он.

Еще одно изменение коснется применения коэффициента «возраст-стаж». Тут, как пояснил зампред ЦБ, вместо пяти значений введут 50 градаций, а максимальное и минимальное значение повышения этого коэффициента при этом уложится в 5%.

Реформирован будет и коэффициент в ОСАГО «бонус-малус» (КБМ), согласно нововведениям, водитель будет получать только одно значение этого коэффициента и только один раз в год.