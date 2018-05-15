Меню
Россия
Песков ответил на вопрос о сроках назначений в администрации президента РФ
Политика
Волкер в Донбассе назвал условие визита в ДНР и ЛНР
Следующая новость
Загрузка...

    Песков ответил на вопрос о сроках назначений в администрации президента РФ

    30

    Песков ответил на вопрос о сроках назначений в администрации президента РФ

    Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках назначений в администрации президента России.

    Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, существуют ли какие-либо сроки по назначениям в администрации президента.

    «Сроков по администрации нет», — ответил пресс-секретарь российского лидера.

    Песков ответил на вопрос о сроках назначений в администрации президента РФ

    В свою очередь СМИ попросили Пескова уточнить, могут ли эти решения быть приняты параллельно с назначениями в правительстве.

    «Они как угодно могут идти, — заметил пресс-секретарь президента России. — Здесь нет регламента. Это все зависит от человека, чьей является администрация».

    Ранее Песков рассказал о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.