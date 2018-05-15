Песков ответил на вопрос о сроках назначений в администрации президента РФ

Москва, 15 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о сроках назначений в администрации президента России.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, существуют ли какие-либо сроки по назначениям в администрации президента.

«Сроков по администрации нет», — ответил пресс-секретарь российского лидера.

В свою очередь СМИ попросили Пескова уточнить, могут ли эти решения быть приняты параллельно с назначениями в правительстве.

«Они как угодно могут идти, — заметил пресс-секретарь президента России. — Здесь нет регламента. Это все зависит от человека, чьей является администрация».

Ранее Песков рассказал о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева.