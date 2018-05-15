Кандидат на пост в разведке США назвал Россию и КНР в числе главных угроз

Вашингтон, 15 мая. Россия и КНР являются главными угрозами с точки зрения контрразведки, считает кандидат на высокий пост в разведке США Уильям Иванина.

Соответствующее заявление было сделано на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенате США.

«Наиболее явные и постоянные угрозы со стороны независимых государств будут по-прежнему исходить от России и Китая, хотя Иран, КНДР и другие страны также выделяются своими намерениями и растущими возможностями», — отметил он.

Следует отметить, что Иванина был выдвинут на пост руководителя центра по национальной контрразведке и безопасности при офисе директора национальной разведки, который координирует более полутора десятков разведывательных ведомств Соединенных Штатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон не исключает возможности возобновления военных контактов с Россией, которые Вашингтон сам заморозил в 2014 году.