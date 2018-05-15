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Кандидат на пост в разведке США назвал Россию и КНР в числе главных угроз
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    Кандидат на пост в разведке США назвал Россию и КНР в числе главных угроз

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    Кандидат на пост в разведке США назвал Россию и КНР в числе главных угроз

    Вашингтон, 15 мая. Россия и КНР являются главными угрозами с точки зрения контрразведки, считает кандидат на высокий пост в разведке США Уильям Иванина.

    Соответствующее заявление было сделано на слушаниях по утверждению его кандидатуры в сенате США.

    «Наиболее явные и постоянные угрозы со стороны независимых государств будут по-прежнему исходить от России и Китая, хотя Иран, КНДР и другие страны также выделяются своими намерениями и растущими возможностями», — отметил он.

    Следует отметить, что Иванина был выдвинут на пост руководителя центра по национальной контрразведке и безопасности при офисе директора национальной разведки, который координирует более полутора десятков разведывательных ведомств Соединенных Штатов.

    Напомним, ранее сообщалось, что Пентагон не исключает возможности возобновления военных контактов с Россией, которые Вашингтон сам заморозил в 2014 году.

    Автор: Тимур Румянцев
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