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Тверской суд добавил Навальному 15 суток за неповиновение полиции
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    Тверской суд добавил Навальному 15 суток за неповиновение полиции

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    Тверской суд добавил Навальному 15 суток за неповиновение полиции

    Москва, 15 мая. Тверской районный суд Москвы 15 мая признал оппозиционера Алексея Навального виновным по двум предъявленным ему обвинениям, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

    За организацию незаконного митинга 5 мая он получил 30 суток ареста, за неповиновение законному требованию сотрудника полиции – еще 15.

    Напомним, блогера задержали во время несанкционированной акции на Пушкинской площади в Москве 5 мая. Во время задержания он оказал сопротивление сотрудникам полиции.

    Тверской суд добавил Навальному 15 суток за неповиновение полиции

    Автор: Алексей Астапчик
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