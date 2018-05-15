«Россия-матушка, защити»: Симоньян попросила помочь задержанному в Киеве Андрею Бородину

Москва, 15 мая. Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян заявила о российском гражданстве арестованного СБУ главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина.

Она уточнила, что документы Бородина ранее опубликовал в своем Facebook генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Генпрокурор Украины опубликовал документы нашего сотрудника, Андрея Бородина, который с утра не выходит на связь. Очевидно, он тоже арестован. За то, что у нас работал. Россиянин, между прочим. Россия-матушка, защити — ты же умеешь», — написала она.

Как сообщалось ранее, сегодня сотрудники СБУ нагрянули в офис РИА Новости Украина в Киеве, где задержали руководителя портала Кирилла Вышинского.

В МИД РФ действия Киева назвали неприемлемыми, а в Госдуме потребовали немедленного освобождения Вышинского. Луценко заявил, что задержанные журналисты подозреваются в госизмене за участие в «гибридной войне против Украины».