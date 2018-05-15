Песков опроверг участие Рогозина в военном совещании в Сочи

Москва, 15 мая. Исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Рогозин не будет участвовать в военном совещании с участием президента страны Владимира Путина в Сочи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, будет ли присутствовать на военном совещании у Путина Рогозин.

«Нет, сегодня не будет Рогозина», — опроверг ранее появившиеся слухи пресс-секретарь президента России.

Ранее СМИ сообщали, что Рогозину предложили новую работу. При этом рассматривалось два варианта: согласно первому, он мог занять пост помощника или советника президента, согласно второму, стать главой реформированного «Роскосмоса».