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Песков опроверг участие Рогозина в военном совещании в Сочи
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    Песков опроверг участие Рогозина в военном совещании в Сочи

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    Песков опроверг участие Рогозина в военном совещании в Сочи

    Москва, 15 мая. Исполняющий обязанности вице-премьера России Дмитрий Рогозин не будет участвовать в военном совещании с участием президента страны Владимира Путина в Сочи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Журналисты поинтересовались у представителя Кремля, будет ли присутствовать на военном совещании у Путина Рогозин.

    «Нет, сегодня не будет Рогозина», — опроверг ранее появившиеся слухи пресс-секретарь президента России.

    Песков опроверг участие Рогозина в военном совещании в Сочи

    Ранее СМИ сообщали, что Рогозину предложили новую работу. При этом рассматривалось два варианта: согласно первому, он мог занять пост помощника или советника президента, согласно второму, стать главой реформированного «Роскосмоса».

    Автор: Катерина Тимошенская
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