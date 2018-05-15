Эксперт предрек «бум турпотока» после открытия Крымского моста

Москва, 15 мая. Открытие Крымского моста сразу же сильно увеличит пассажиропоток и число туристов на этом направлении, считает вице-президент Российской ассоциации отельеров Сергей Колесников.

«Теперь отдыхающие не будут зависеть от погоды и работы паромной переправы», — сказал он, отвечая на вопрос, что изменится с открытием моста.

Как отметил эксперт, благодаря этому своевременному решению будет дан мощный стимул для посещения всеми россиянами Крыма. По его словам, теперь появилась возможность добираться на полуостров на автомобилях, и сейчас ожидается настоящий всплеск и «бум турпотока» на крымском направлении.

«Очень скоро все, кто поедет туда, ощутят, насколько все станет комфортнее и быстрее», — резюмировал Колесников, передает агентство «Вечерняя Москва».

Напомним, что мост в Крым соединяет Таманский и Керченский полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла.